The Geek Recipe: Kochshow mit Charles Cecil

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die neue Folge von "The Geek Recipe", der Kochshow von Publisher Slitherine, ist live gegangen. In Folge vier der zweiten Staffel ist Charles Cecil zu Gast. Der Chef des 1989 gegründeten Studios Revolution Software und Schöpfer von unter anderem der Baphomets Fluch-Reihe, Lure of the Temptress oder auch Beneath a Steel Sky übernimmt die Rolle des Sous-Chef bei Marco Minoli, dem Chief Marketing Officer von Slitherine. Ihr könnt euch die Folge direkt unter dieser News anschauen.

Es geht natürlich nicht nur ums Essen, sondern auch die neuen Projekte von Slitherine. Zum Beispiel die Inspiration für das neue Großprojekt, Baphomets Fluch - Der Gral des Parzival oder auch die Rolle von KI bei der Spieleentwicklung, ganz konkret beim Remaster des ersten Baphomets Fluch, das noch 2024 erscheinen soll.

Charles Cecil zur KI-Nutzung:

Die KI ist ein Werkzeug für unsere Artists, das es erlaubt, die niedrig aufgelösten Sprites des Spiels hochzuskalieren.

In der Show geht es auch um Cecils Einschätzung zur Relevanz des Point-And-Click-Genres in der heutigen Spielelandschaft. Zu den bisherigen Gästen in The Geek Recipe gehören David Mullich (u.a. Heroes of Might and Magic 3, Vampire: The Masquerade - Bloodlines), Dessil Basmadjian (Chief Creative Officer bei Focus Entertainment), Raphael Colantonio (Creative Director der WolfEye Studios, Gründer der Arkane Studios), Davide Soliani (Creative Director bei Ubisoft Mailand, Mario&Rabbids-Serie), Frederik Schreiber (CEO bei 3DREALMS) oder auch Martin Wood (Hollywood-Regisseur).