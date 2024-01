PM: Destiny 2: Bewerbt euch und spielt gemeinsam mit uns herausfordernde Aktivitäten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vielleicht kennt ihr das Problem: Ihr wollt in Destiny 2 eine herausfordernde Aktivität ohne automatische Spielersuche angehen, aber keiner eurer Freunde hat gerade Zeit, euch zu begleiten. Mit dem neuen Einsatztrupp-Finder hat Bungie den Hütern einen großen Wunsch erfüllt und ihr könnt nun direkt aus dem Spiel heraus nach einem passenden Einsatztrupp suchen oder in ein paar einfachen Schritten einen eigenen Einsatztrupp erstellen.

Derzeit befindet sich der Einsatztrupp-Finder noch in der Beta-Phase und wird stetig verfeinert, bis das lang ersehnte Feature aus der Beta-Phase herauskommt. Ihr könnt aber schon jetzt jede geplante Funktion nutzen und den Einsatztrupp-Finder aus dem Navigator über die Übersichtsseite oder den Startbildschirm einer Aktivität aufrufen. Bitte beachtet, dass dafür eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist. Wie ihr dieses spannende Feature am besten nutzt, zeigen wir euch hier.

Übrigens: Natürlich könnt ihr weiterhin auch über die Webseite und die Destiny 2-Gefährten-App für iOS und Android nach einem Einsatztrupp suchen.

Bevor ihr mit dem Einsatztrupp-Finder auf die Suche nach Mitspielern gehen könnt, müsst ihr einmalig den Hüterschwur „Unitur in Spe“ ablegen. Aus dem Lateinischen übersetzt heißt das ungefähr: In der Hoffnung vereint. Der Schwur beinhaltet diese vier Grundsätze:

– Güte hegen

– Das Licht teilen

– Andere ehren

– Zusammenhalt

Im Schwur werden so wichtige Dinge wie Teamgeist, gegenseitiger Respekt, Achtung der Würde jedes Truppenmitgliedes oder bedingungslose Hilfsbereitschaft angesprochen, um jederzeit ein positives Umfeld für ein gemeinsames Spielerlebnis zu schaffen.

Ihr wollt die Kampagnenmissionen spielen, einen Raid oder Dungeon meistern, gemeinsam die saisonalen Aktivitäten angehen, eine exotische Mission erfüllen oder sucht Mitspieler für den Schmelztiegel? Ihr seid nicht allein und werdet viele Hüter rund um den Globus finden, die das gleiche Ziel haben. Ruft den Einsatztrupp-Finder auf, wählt auf der linken Seite „Suchen“ und dann die Aktivität, für die ihr euch interessiert.

Ein konkretes Beispiel: Ihr möchtet gerne die wöchentliche Lightfall-Mission auf einem höheren Schwierigkeitsgrad abschließen. Keine leichte Aufgabe, bei der ihr die Unterstützung von zwei weiteren Hütern gut gebrauchen könnt. Geht in der Übersicht der Aktivitäten auf „Kampagne“, danach „Lightfall“, „Lightfall: Wöchentliche Mission“, grenzt die Anzeige weiter auf eine gewünschte Stufe ein oder lasst euch alle Einsatztrupps anzeigen.

Nachdem ihr “Bestätigen” gewählt habt, werden alle aktuell verfügbaren Aufstellungen angezeigt, die den gewählten Kriterien entsprechen. Tretet jetzt einem Einsatztrupp automatisch bei oder stellt erst eine Anfrage, wenn der Ersteller das verlangt. Achtet auch unbedingt auf die Voraussetzungen, z.B. ob ein Mikrofon für den Sprach-Chat benötigt wird.

Alle 30 Sekunden könnt ihr die Liste aktualisieren und ihr werdet bestimmt schnell einen passenden Einsatztrupp finden. Als Mitglied landet ihr in der Einsatztrupp-Finder-Lobby, hier klickt ihr auf das Feld „Bereit machen“. Sind alle Hüter bereit, ruft der Truppführer die Mitglieder zusammen und startet die Aktivität.

Ihr findet nicht den richtigen Einsatztrupp? Kein Problem, erstellt einfach selbst eine Aufstellung nach euren Wünschen. Ruft den Einsatztrupp-Finder auf, wählt „Erstellen“ und die gewünschte Kategorie. Auch hier ein konkretes Beispiel: Ihr sucht Hüter für die exotische Mission „Verflucht“ auf der Stufe „Legendär“, die ihr im Bereich „Saisonal“ findet.

Gebt eurer Aufstellung nun einen Titel und wählt Tags, die euren Einsatztrupp beschreiben. Dazu stehen euch eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Verfügung. Wenn ihr es etwas ruhiger angehen möchtet und auch Neulingen eine Chance geben wollt, dann wählt Begriffe wie „Relax“, „Gesellig“, „Freundlichkeit gewinnt“ oder „Ein Herz für Neulinge“.

Das reicht im Prinzip schon aus, um eine Aufstellung zu erstellen. Ihr habt noch weitere Optionen und könnt unter anderem festlegen, ob ein Mikro für den Sprach-Chat eingeschaltet sein muss oder auch einen Mindest-Hüterrang angeben. Eine Beitrittsanfrage kann aber trotzdem jeder stellen, wenn ihr Wert auf die Einschränkungen legt, dann lehnt ihr die Anfrage ab.

Ihr könnt jederzeit eine Vorschau ansehen, wie die Aufstellung in der Liste erscheinen wird. Seid ihr zufrieden, klickt rechts unten auf „Aufstellung machen“ und ihr müsst nicht lange auf die ersten Anfragen warten. Schaut euch die Hüter an, die sich um einen Platz bewerben und nehmt die gewünschten Mitspieler in eure Einsatztrupp-Finder-Lobby auf. Sind alle bereit, startet ihr die Aktivität.

Am Samstag, den 27. Januar um 17:00 Uhr startet unsere Destiny 2 Stream Week und ihr könnt dabei sein, wenn wir einige der besten Aktivitäten auf dem PlayStation Twitch-Kanal spielen. Möchtet ihr gemeinsam mit uns einen kniffligen Dämmerungs-Strike auf Legende oder Großmeister bestehen, die exotische Mission, Verflucht oder den Dungeon Ruin der Kriegsherrin meistern? Dann tragt euch unten in das Gewinnspielformular ein, wählt den Tag, die Uhrzeit und die Aktivität. Gebt bitte eure PSN ID und E-Mail-Adresse an, damit wir euch kontaktieren können. Bitte beachtet: Ihr solltet die Lightfall-Erweiterung, den Dungeon-Key sowie den Saisonpass der Saison des Wunsches besitzen.