Teaser Hagen und Gast Karsten Scholz liefern euch zum Wochenende eure gewohnte Podcast-Dosis in XXL – unter anderem mit der Nachlese der Xbox Developer Direct.

Schön, dass ihr wieder den Wochenschluss-Podcast in eure Ohren lassen wollt. Hagen freut sich in dieser Folge sehr, den Spielejournalisten Karsten Scholz begrüßen zu dürfen, der nicht nur wie immer gut informiert sowie gut gelaunt ist, sondern oft auch eine geistige Klarheit beiträgt, die den verknoteten Gehirnwindungen des Hagen diesmal nicht immer gegeben ist. Freut euch über ihre Auseinandersetzung mit den Titeln, die in der gestrigen Xbox Developer Direct vorgestellt wurden und ein paar Abschweifungen im heimeligen Gesprächsfluss.

Die Timecodes dieser Folge: