Hellblade 2: Neue Infos aus Developer Direct // Release am 21. Mai 2024

PC XOne Xbox X

Bei der Developer Direct von Xbox gab Ninja Theory neue Einblicke in Senua's Saga - Hellblade 2. Die Handlung wird nach den Ereignissen des Erstlings ansetzen: Nachdem Senua den Tod ihres Partners verarbeitet hat, macht sie sich auf den Weg nach Island, um den Clan zu bekämpfen, der ihn getötet, ihr Dorf zerstört und viele Menschen aus ihrer Heimat versklavt hat.

Wie beim Erstling wurde mit Experten und Psychose-Patienten zusammengearbeitet, um Senuas Psychose respektvoll darzustellen. In einer Gameplay-Szene war zu sehen, dass Senua wieder nach vermeintlichen Zeichen Ausschau halten wird, die Objekte in der Umgebung bilden, um ihr den Weg zu weisen. Die Kampfmechanik soll sich stärker vom Vorgänger abheben. Die Entwickler wollen dabei das Gefühl eines Kampfes ums Überleben vermitteln, als würde Senua die Konfrontationen gerade so überleben.

Weitere Themen waren die Weiterentwicklung des Motion Capturing des Studios für den Titel, das im Vorgänger schon beeindruckend war, sowie der Soundtrack in Zusammenarbeit mit der Band Heilung.

Nicht zuletzt wurde das Release-Datum verraten: Hellblade erscheint am 21. Mai 2024.