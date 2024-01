Avowed: Kämpfe und Welt vorgestellt // Release im Herbst 2024

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der Xbox Developer Direct stellte Obisidan neues Gameplay aus dem kommenden Ego-Rollenspiel Avowed vor. Ihr werdet euch in der Fantasywelt der Living Lands bewegen und im Zuge der Story auch einem Geheimnis auf die Spur kommen, zu dem euer Avatar eine persönliche Verbindung hat.

Die Präsentation führte zum einen das Kampfsystem vor, in dem es einfach sei, zwischen verschiedenen Waffen wie Schwertern, Zauberstäben (auch beidhändig) und Radschlosspistolen zu wechseln. Dazu löst ihr Fähigkeiten aus, wie Ranken aus dem Boden sprießen zu lassen, um Gegner zu immobilisieren. Der Kampf soll dabei explizit nicht zu sehr in Richtung Hack-and-Slay tendieren, sondern euch viele taktische Möglichkeiten geben.

Zum anderen will euch Obsidian wieder viele Entscheidungen und Konsequenzen bieten. In einer Beispielquest kann man die Abzeichen gefallener Soldaten beim Questgeber abgeben, wie von diesem erbeten, oder ihn damit konfrontieren, dass er feige seine Kameraden im Stich gelassen hat. In letzterem Fall soll er euch zum Duell fordern. In jedem Fall sollen euch weitere Konsequenzen bei der Rückkehr in die Stadt erwarten.