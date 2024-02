Spiele-Check von SupArai

Hier seht ihr euer Krankenhausareal im Überblick. Um zum Kundschafterzelt und Verbandsplatz zu gelangen, müsst ihr etwas scrollen.

Der klinische Alltag

Ende des 1. Kapitels beschäftige ich fünf Ärzte: Neben drei Chirurgen jeweils einen Facharzt für Traumata und chemische Verletzungen. Es warten noch vier Patienten auf einen Platz beim Chirurgen – lediglich Shelley Hope werde ich ablehnen.

Euer Alltagsgeschäft

Das Zuweisen des Personals ist in den ersten Spielstunden lästige Pflicht. Bei dem derzeitigen Personalbestand macht für mich die Freischaltung des Schichtsystems Sinn.

Leerlauf im Spielverlauf…

Der Tag der Entscheidung: Aaron Veena bringt mir drei Kampfkraft im Schützengraben, drei Militärchecks oder drei Moralpunkte.

Fazit

In einem Satz: Bedrückendes und unbequemes Spielthema, das allerdings von Wiederholungen und zu viel „Schema F“ überlagert wird.

Der Entwickler Brave Lamb wählt für sein Erstlingswerkthematisch eine der größten menschengemachten Katastrophen: den 1. Weltkrieg. Allerdings schickt euch War Hospital nicht als Soldat in die Schützengräben und ihr entscheidet auch nicht auf einer strategischen Landkarte oder in Echtzeitschlachten über den Kriegsverlauf.War Hospital macht euch stattdessen zum Leiter eines Krankenhauses in der Nähe der französischen Stellungen. In eurem Hospital landen unablässig verwundete Soldaten, die ihr im Idealfall wieder fit macht – und anschließend über ihre weitere „Verwendung“ entscheidet. Harter Tobak für ein Computerspiel. Ob in diesem Szenario so etwas wie Spielspaß aufkommt, ergründe ich in diesem Spiele-Check.Euer Ziel in War Hospital ist es, die aus den Kampfzonen eintreffenden Verwundeten am Leben zu halten. Jeder davon landet zuerst im Feldlazarett. Dort könnt ihr einen Blick in die Patientenakte werfen und euch ein Bild von der Schwere der Verletzung, dem Risiko der Operation und der Biografie verschaffen. Erheblich bei der Entscheidungsfindung sind zudem der generelle Gesundheitszustand und wie lange die Operation dauert. Angenommene Patienten weist ihr einem Arzt zu, abgelehnte kommen in die Ablage und werden eher über kurz als lang einen Platz auf eurem Friedhof belegen. Jeder Tod, egal ob im Krankenbett, während einer Operation oder abgekehnte Patienten verringert den Moralwert – sinkt ideser auf Null, ist das Spiel vorbei.Überlebt der Patient die Operation wandert er ins Rehazentrum. Ist der Soldat komplett gesundet, entscheidet ihr, ob ihr ihn zur Verstärkung der Kampfkraft in die Schützengräben zurückschickt, an das Hauptquartier zurückgebt oder aus dem Militärdienst entlasst. Jede Aktion belohnt War Hospital mit einer anderen Währung: Da es zwischen den Schützengräben regelmäßig zu Kampfhandlungen kommt, müsst ihr Soldaten zurückschicken, damit die Kampfzone stark genug besetzt ist. Die Zeitleiste zeigt euch an, wie viele Soldaten benötigt werden um dem Angriff standzuhalten. Für Kämpfer, die ihr an das Hauptquartier zurücksendet, erhaltet ihr Militär-Schecks. Die setzt ihr anschließend für die Verbesserung eurer Einrichtungen oder den Kauf von Materialien und Lebensmitteln ein. Jeder entlassene Soldat hingegen gibt euch einen Moralpunkt. Mit einer hohen Moralwertung arbeitet euer Personal schneller und ermüdet langsamer. Hauptaufgabe in War Hospital ist es, die Gradmesser Kampfkraft, Ressourcengewinnung und Moral möglichst balanciert zu managen.Euer Krankenhaus mit seinen verschiedenen Abteilungen und Gebäuden seht ihr während des Spiels aus der Vogelperspektive. Es gibt die eher passiven Gebäude, wie beispielsweise das Lager und die Mitarbeiterunterkunft, in denen ihr Informationen zur Infrastruktur erhaltet. Und Gebäude, in denen ihr den Einsatz eurer Belegschaft aktiv koordiniert. Ihr legt fest, wo die Sanitäter-Teams arbeiten, die transportieren die Soldaten von Feldlazarett zu OP-Station, ins Rehazentrum oder zum Friedhof. Außerdem teilt ihr Ingenieure euren Produktionsgebäuden oder Bauprojekten zu. Wichtig sind auch die Krankenschwestern, die verbessern die Effizienz von OPs, betreuen Patienten im Feldlazarett oder führen die Reha durch.Immer im Auge behaltet ihr die Erschöpfung eurer Mitarbeiter. Denn erhalten sie keine Regenerationszeiten, kippen sie irgendwann um und fallen einen ganzen Tag aus. Was echt schmerzt und eine Kette lahmlegen kann. Neues Personal rekrutiert ihr durch das Abschließen von Aufträgen des Hauptquartiers – so richtig klargeworden ist mir das System allerdings nicht – und über Zufallsereignisse.In War Hospital schöpft ihr allerdings nie aus dem Vollen. Ressourcen sind knapp bemessen und gehen öfter zuneige, weil nicht genügend Militärchecks vorrätig sind. Auch personell hätte ich jederzeit mehr Ärzte, mehr Krankenschwestern – ach, eigentlich mehr von allem gebrauchen können.… oder um es anders zu sagen: War Hospital ist ein eher gleichförmig verlaufendes Spiel. Lasst ihr es in Echtzeit ablaufen, könnt ihr einen ganzen Tag darin verbringen. Dafür passiert mir jedoch zu wenig. Deshalb nutzte ich nach etwas Einspielzeit fast nur noch den schnellsten Zeitvorlauf und verlangsamte immer, wenn um Aktionen anstanden. Was dazu führt, dass sich das Abarbeiten der immergleichen Tätigkeiten (Patienten (neu)zuordnen, Mitarbeiter umpositionieren, Waren bestellen, Verbesserungen auswählen) eher wie Arbeit anfühlte.Es gibt für meinen Geschmack viel zu wenig kleine und große Geschichten über das Leben in einem Kriegskrankenhaus, Ereignisse die mir meine Belegschaft und deren Nöte sowie das Leid der Menschen näherbringen. Vieles, wie beispielsweise die kurzen und sich schnell wiederholenden Biografien der einzelnen Soldaten, wirkt auf mich, als wäre es auf das Notwendigste zusammengestutzt worden. Es gibt zwar immer mal wieder kleine Abweichungen, ab und an entscheidet ihr über den weiteren Verlauf einer OP, aber auch das wird zur schnell weggeklickten Routine.Hinzu kommt, dass ich auch auf Seiten der Benutzerführung Meckerpunkte habe. Shortcuts gibt es nicht, eine Änderung der Tastenbelegung ist nicht möglich und mir geht es mir nur um eine Umbelegung der Scroll-Funktion von WASD auf die Cursor-Tasten – Linkshänderprobleme halt. Gerade in den ersten Stunden hätten mir Mouse-Over-Informationen den Einstieg wirklich erleichtert. Wobei – sie wären auch jetzt noch hilfreich, damit ich direkt sehe, in welchem Bereich mein Sanitäter am Effizientesten ist und ich nicht erstmal den Umweg über das Personal-Fenster gehen muss.Für diesen Spiele-Check habe ich lediglich das erste von drei Kapiteln beendet und dafür rund acht Spielstunden gebraucht. Ich weiß also nicht, welche weiteren Elementen im weiteren Spielverlauf hinzukommen. Allerdings glaube ich, dass der grundlegend so bleibt wie er ist. Und das ist prinzipiell nicht schlecht. Grundsätzlich gefällt mir War Hospital ganz gut – obwohl sich die Abläufe nach einer gewissen Spielzeit wiederholen und ich auch keine emotionale Bindung zum bedrückenden Szenario aufbauen konnte. Dafür forderten mich auf spielerischer Ebene das Alltagsmanagement und der langsame, aber stetige Ausbau des Krankenhauses doch und erzeugten so etwas wie Spielspaß.