PM: Core Engage und Daedalic Entertainment entfesseln die Apokalypse: New Cycle erscheint heute! (Daedalic)

Istanbul, Türkei/ Hamburg, Deutschland. 18. Januar, 2024 – Der türkische Entwickler Core Engage und der seit 18 Jahren operierende Publisher Daedalic Entertainment freuen sich, den mit Spannung erwarteten Survival City-Builder New Cycle im Steam Early Access zu veröffentlichen. Ab heute, 19:00 Uhr, können angehende Städtebauer damit beginnen, eine neue Bastion für die Menschheit zu errichten.

In New Cycle könnt ihr eine einzigartige postapokalyptische Welt entdecken, die vor vielen Jahren von verheerenden Sonnenstürmen zerstört wurde, und in der das Schicksal der Zivilisation nun von eurem Planungstalent abhängt. Nur mit Scharfsinn, Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, schnell auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren, werdet ihr es schaffen, eure Siedlung von einem kleinen Camp zu einer pulsierenden Dieselpunk-Metropole mit Fließbändern und Zügen zu entwickeln.

New Cycle bietet einen spannenden Mix aus Städtebau, Survival-Mechaniken und Ressourcenmanagement, der die Spielerinnen und Spieler dazu motiviert, sich nicht nur um ihre Stadt, sondern auch um die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Die Arbeitsmoral und Gesundheit eurer Bevölkerung ist das pulsierende Herz eurer Stadt und ihr müsst eurer Bevölkerung jeden Tag aufs neue beweisen, dass es ein Leben jenseits des Überlebens gibt, um Unzufriedenheit, Aufstände oder Schlimmeres zu verhindern.

Kern-Features der Early Access Version:

Daedalic Entertainment lädt alle interessierten Spielerinnen und Spieler dazu ein, der offiziellen New Cycle Discord Community beizutreten. Core Engage wird das Spiel im Verlauf des Early Access um viele spannende Inhalte erweitern und dabei das Feedback der Community berücksichtigen. Zudem empfehlen wir, den Pressebereich von Daedalic Entertainment zu besuchen und uns auf X (ehemals Twitter) zu folgen.

New Cycle ist jetzt für 29,99€ auf Steam erhältlich. Aktuell können Interessierte das Spiel mit einen Launch-Rabatt von 10% günstiger ergattern. Lasst uns gemeinsam die Dieselpunk Revolution beginnen!

Über Core Engage

Core Engage ist ein Entwicklerstudio mit Sitz in Istanbul. Das 2019 in Zusammenarbeit mit der Verusa Holding von zwei Brüdern gegründete Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Management- und Systembasierte Spiele mit tiefgreifenden Mechaniken, einzigartigen Welten und einem hohen Maß an wissenschaftlicher Realität, insbesondere im Strategie- und Simulations-Genre, zu entwickeln. Core Engage bereitet sich nun auf den Release ihres ersten Titels vor, den postapokalyptischen Survival City-Builder New Cycle.