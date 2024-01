New Cycle: Survival-Aufbauspiel in den Early Access gestartet

PC

Spiele, die sich als ein Mix aus Aufbau- und Survivalelementen präsentieren, sind derzeit sehr populär, was Genrevertreter wie Endzone (zum GG-Test) oder Frostpunk (zum GG-Test) zeigen. In eine ähnliche Kerbe möchte jetzt New Cycle schlagen, das erst kürzlich in den Early-Access gestartet ist.

In New Cycle habt ihr die Aufgabe in einer postapokalyptischen Welt eine Siedlung in eine Metropole zu verwandeln. Ihr kümmert euch dabei nicht nur um das übliche Ressourcenmanagement, sondern auch und vor allem um die Gesundheit und Moral eurer Bürger. Die Umsetzung dieser Erfordernisse dürfte gar nicht so einfach werden, da New Cycle im Dieselpunk-Universum angesiedelt ist und damit der umweltschädlichen Industrie der dreißiger und vierziger Jahre ausgesetzt ist.

Die Entwickler des türkischen Studios Core Engage sowie der verantwortliche Publisher Daedalic Entertainment heben für die Early-Access-Phase von New Cycle folgende Inhalte hervor:

Postapokalyptischer Städtebau:

Durch wiederentdeckte Technologien wie Züge und Fließbänder könnt ihr in einer Dieselpunk-Umgebung eine Siedlung zu einer Großstadt formen.



Erweiterte Management-Mechaniken:

Ihr habt nicht nur die Aufgabe Produktionsketten aufzubauen und am Leben zu erhalten, ihr könnt auch durch den geschickten Erlass von Gesetzen darauf Einfluss nehmen.



Herausfordernde Elemente:

Sonnenstürme haben das Klima auf der Erde verändert, so dass ihr euch mit Naturkatastrophen wie drastischen Gewittern, Sandstürmen und Anomalien herumschlagen müsst.



Der Mensch steht im Mittelpunkt:

Die Wünsche, Gesundheit und Moral der Bürger sind essenziell um die Spielziele zu erreichen.



Kampagne und Sandbox:

Ihr habt die Möglichkeit New Cycle als Kampagne mit storyentscheidenden Herausforderungen zu spielen oder im Sandbox-Modus in aller Ruhe die Metropole zu erschaffen, die ihr euch wünscht.



Umfassendes Content-Paket:

In der Early-Access-Version erhaltet ihr Zugriff auf 54 Gebäudearten, 47 Ressourcen, drei Gesellschaftsklassen und acht Epochen, die es zu überleben gilt. Erkundet drei unterschiedliche Biome, von denen jedes seine eigenen Herausforderungen und Chancen bieten soll.

New Cycle ist zurzeit für 29,99 Euro auf Steam erhältlich und bereits schon jetzt größtenteils positiv bewertet. Aktuell könnt ihr das Spiel mit einen Launch-Rabatt von 10 Prozent günstiger ergattern.