Piranha Bytes steht vor dem Aus // Björn Pankratz hat das Studio verlassen

Verkauf als letzter Strohhalm

Das deutsche Studio Piranha Bytes genießt vor allem für die Gothic-Reihe regelrecht Legendenstatus. Diese Legende könnte bald ein Ende finden: Die Spiele-Journalisten Jochen Gebauer und André Peschke vom Podcast The Pod bestätigten heute, dass aufgekommene Gerüchte über eine drohende Schließung von Piranha Bytes der Wahrheit entsprechen – dies hätten anonyme Quellen beim Studio als auch beim Publisher THQ Nordic (der Piranha Bytes 2019 übernommen hat) bestätigt.

Demnach sei schon seit November 2023 eine Schließung erwogen worden, inzwischen hätten die Angestellten des Esseners Entwicklers Kündigungsschreiben erhalten. Die Kündigung erfolge im Auftrag der Embracer Group, der Muttergesellschaft von THQ Nordic. Embracer hat infolge eines geplatzten Multimilliarden-Deals einen harten Sparkurs eingeschlagen, der groß angelegten Stellenabbau und Schließungen von Studios nach sich zieht, so schloss etwa Volition die Pforten.

Der deutsche Zweig von THQ Nordic habe sich laut The Pod sehr für das Studio eingesetzt. Dazu gehöre auch, dass Piranha Bytes bei der Suche nach einem neuen Käufer unterstützt werde, um die Schließung doch noch abzuwenden. Auch eine Abtretung der Rechte an der Rollenspiel-Reihe Elex an das Studio, das die Reihe schuf, sei denkbar. Die Arbeiten an einem dritten Teil haben bereits begonnen, auch wenn die Verkaufszahlen von Elex 2 (im Test) nicht rosig gewesen seien. Das Rollenspiel hat vermutlich auch darunter gelitten, wenige Tage nach Elden Ring zu erscheinen, das zum Mega-Erfolg wurde.

Björn Pankratz, Projektleiter bei Piranha Bytes und lange dessen Aushängeschild, habe das Studio indes bereits im November verlassen, Grund dafür seien auch Differenzen mit dem Team gewesen.

Ob das hierzulande geschätzte Traditionsstudio erhalten bleibt und ein potentieller Käufer auch die Belegschaft übernimmt, bleibt abzuwarten. Die Vorzeichen sind nicht die besten, wurde doch zuletzt in der Branche wenig investiert, sondern auch bei vielen anderen Publishern der Rotstift angesetzt.