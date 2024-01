PM: AMPLIFIED 2024: Holt euch ENDLESS™ Legend gratis – plus umfangreiche Updates für ENDLESS™ Dungeon und HUMANKIND™ (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

AMPLIFIED 2024: Holt euch ENDLESS™ Legend gratis – plus umfangreiche Updates für ENDLESS™ Dungeon und HUMANKIND™

Paris, 17. Januar 2024 – Z ur Feier des 13. Jubiläums von Amplitude Studios kommt das jährliche Community-Event „AMPLIFIED“ mit Geschenken, Promo-Aktionen, Streams, Spielupdates, News und vielem mehr zurück. Zum allerersten Mal verschenkt Amplitude dabei eine limitierte Anzahl seines von der Kritik gefeierten Spiels ENDLESS™ Legend über Games2Gether . Außerdem haben die Spieler und Spielerinnen Zugriff auf das „ Wild Cards“-Update für ENDLESS™ Dungeon und das „ Georges Sand“-Update für HUMANKIND™. Dazu gibt es zwei Tage voller Streams und Promo-Aktionen für die gesamte Marke!

AMPLIFIED 2024 findet vom 18. bis 24. Januar statt und die Streams könnt ihr euch vom 18. bis 19. Januar hier ansehen.

Was geplant ist im Detail:

ENDLESS™ Legend gratis verfügbar – via Games2Gether ab dem 18. Januar um 16 Uhr

ENDLESS™ Legend ist Amplitudes von der Kritik gefeierter Fantasy-4X-Titel von 2014, in dem die Spieler eine von acht asymmetrischen Fraktionen verkörpern und sämtliche Belange ihrer Zivilisation kontrollieren, um ihre sterbende Heimatwelt Auriga zu retten.

Ihr könnt es gratis bekommen, wenn ihr euch auf Amplitude Games2Gether registriert (oder anmeldet!) und die Belohnungsseite öffnet. Sobald ihr „Einlösen“ angeklickt und euren Steam-Account verknüpft habt, erscheint das Spiel automatisch in eurer Steam-Bibliothek (Verfügbarkeit vorausgesetzt).

Spielt das Gratis-Update „Wild Cards“ für ENDLESS™ Dungeon – ab morgen erhältlich

Anhand des fantastische Spieler-Feedbacks nach der Veröffentlichung hat unser Team hart gearbeitet, um das Spiel zu verbessern und neue Inhalte bereitzustellen. Das Gratis-Update „Wild Cards“ erscheint am 18. Januar für PC. Einige der Highlights:

Und auf PC & Konsolen:

Hier sind die vollständigen Patchnotes.

HUMANKIND™ Definitive Edition + „Georges Sand“ Gratis-Update – ab sofort erhältlich

Die Definitive Edition von HUMANKIND™ ist ab sofort für PC erhältlich! Das Gratis-Update „Georges Sand“ gibt es dazu. Einige Highlights:

Hier befinden sich die vollständigen Patchnotes.

Promo-Aktionen & zwei Tage voller Streams für die gesamte Marke

Wie jedes Jahr könnt ihr euch auf tolle Rabatte für alle Amplitude-Spiele auf diversen Spielsystemen freuen!

Außerdem sind jede Menge tolle Streams geplant, also schaltet für mehr News Amplitudes offiziellen Twitch-Kanal ein: https://twitch.tv/amplitudestudios . Oder ihr schaut im Event-Hub vorbei.

