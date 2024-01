PM: Bulletstorm VR: Die PS VR2-Features des Sci-Fi-Shooters im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen auf Stygia! Spaziert durch die friedvollen Korridore dieses einst luxuriösen Resort-Planeten und lauscht den süßen Klängen von Explosionen und Schießereien. Lehnt euch zurück und betrachtet das lebhafte Farbenspiel des Sonnenuntergangs – die geheime Zutat ist die Gamma-Strahlung! Warum schließt ihr nicht gleich ein paar neue Freundschaften? Unsere liebenswürdigen Kannibalengruppen würden dafür töten, euch kennenzulernen.

Bulletstorm VR lädt euch zu einer blutigen und adrenalingeladenen Geschichte ein, vollgepackt mit Waffen, Gemetzel und grauenvollen Gegnern. Ihr schlüpft in die Rolle von Grayson Hunt, einem ehemaligen Elite-Söldner, der sich jetzt als Weltraumpirat durchschlägt. Gestrandet auf einem Höllenplaneten müsst ihr feststellen, dass der einzige Ausweg mitten hindurch führt – und zwar mitten durch den Kugelhagel. Ihr und euer Trupp müsst nicht nur die schrecklichen Bewohner des Planeten überleben, sondern auch Rache üben an dem Mann, der euch dorthin gebracht hat: euer Ex-Kommandant, General Victor Sarrano.

Der Schlüssel zu jedem gelungenen Urlaub liegt in einem gut gepackten Koffer, und eure Reise nach Stygia wäre nicht komplett ohne ein schlagkräftiges Arsenal, das ihr mit euren zwei Händen benutzen könnt. Ja, zwei – zeigt es euren Gegnern mit beiden Händen mit der exklusiven und vollständigen Unterstützung von Bulletstorm VR für beidhändig geführte Waffen. Sicher habt ihr euch (wie jeder andere auch) in einem ruhigen und nachdenklichen Moment schon einmal gefragt, wie es sich wohl anfühlt, einen blutdürstigen Mutanten mit einem Energiepeitschen-Lasso einzufangen und ihn in einen rasiermesserscharfen Kaktus zu schleudern? Jetzt bekommt ihr eure Antwort! Die Energiepeitsche in Bulletstorm VR ist eine dynamische Waffe, mit der ihr nahe und entfernte Gegner ziehen, stoßen, einfangen und sogar in die Luft jagen könnt.

Ein Resort-Urlaub ist die perfekte Gelegenheit, ganz neue Seiten an sich selbst kennenzulernen. Wer seid ihr, wenn ihr gerade kein Weltraumpirat seid, der sich in seinem Job abschuftet und Schlägertypen mit Schädel-Visage niederballert? Vielleicht seid ihr ja eine Halunkin mit jeder Menge Temperament und brandneuen Energieklingen. In Bulletstorm VR könnt ihr zwei ganz neue Levels als Trishka Novak spielen und ihre beidhändigen Energieklingenwaffen schwingen, die genauso scharf sind wie ihre Zunge.

Natürlich hilft es im Urlaub immer, Vertrautes um sich zu haben, für den Fall, dass man Heimweh bekommt. Und was könnte schon vertrauter sein, als das beruhigende Gewicht einer guten, altmodischen Knarre? Es gibt nichts Besseres als ein Gewehr mit einem 100-Schuss-Magazin, mit dem ihr euch entspannt zurücklehnen (und eure Gegner in Stücke reißen) könnt. Es gibt Revolver mit Raketenantrieb, multitaskingfähige Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschinen und Bazookas mit explodierenden Fußbällen. Oder wie wär‘s mit einer vierläufigen Schrotflinte? Denn wenn man es im Urlaub nicht übertreiben kann, wann sonst?

Klingt nach einem Traumurlaub? Mit PS VR2 werden Träume zur virtuellen Realität – oder so real, wie es die hochmoderne Haptik und Optik erlauben. Mit einem Sichtfeld von 110 Grad könnt ihr in Bulletstorm die Grafik der nächsten Generation bewundern – und Gegner und Fallen im Auge behalten. Mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge werden das harsche Ödland von Stygia und die Kuppeln des Schreckens zum Leben erweckt, während das Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem euch in die Rolle von Grayson Hunt schlüpfen lässt, der sich seinen Weg durch die Unterwelt des Planeten schießt, schlägt, tritt und trinkt.

Mit dem PS VR2 Sense-Controller taucht ihr in jeder Actionszene tiefer in die Welt von Bulletstorm ein. Die Explosionen hallen nicht nur in euren Ohren, sondern spiegeln sich auch in euren Händen wieder. Jede Waffe aus eurem Arsenal fühlt sich in euren Händen anders an – so wisst ihr instinktiv, wann ihr nachladen und wie ihr euer Ziel anvisieren müsst.

Kommt also am 18. Januar mit auf die Reise eurer Träume – und den Albtraum eurer Gegner. Wir sehen uns auf Stygia!