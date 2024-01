PM: Manic Mechanics erscheint am 7. März für Xbox, PlayStation und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Manic Mechanics erscheint am 7. März für Xbox, PlayStation und PC

– Der neue kompetitive Modus hebt das Partyspiel auf eine ganz neue Werkstattbühne –

Dundee, Schottland – 17. Januar 2024 – 4J Studios , bekannt für die Konsolen-Umsetzungen von Minecraft sowie diversen Titeln von Bethesda Studios, schicken sich an ihren ersten eigenen Titel “ Manic Mechanics” am 7. März 2024 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Das Couch-Koop-Chaos mit Werkstatt-Kniff ist bereits seit July 2023 für die Nintendo Switch verfügbar.

4J Studios haben den größten Wunsch ihrer Community erfüllt und den kooperativen Schrauberspaß um einige oft geforderte Features erweitert. Die größte Neuerung bildet der neue “Versus”-Modus für alle, die nicht nur gemeinsam, sondern auch gegeneinander schrauben wollen. Zu dieser neuen Zerreißprobe für Freundschaften gesellen sich weitere Erweiterungen hinzu – darunter eine komplett neue Nachbarschaft, neue Charaktere und ein paar abgedrehte Twists für die beliebtesten Level des Spiels. Alle Neuerungen stehen ab dem 7. März auch auf der Nintendo Switch Version als Gratis-Update zur Verfügung.

Seht euch hier den Ankündigungstrailer an:

In Manic Mechanics schlüpfen bis zu vier Spieler*innen in ihre Overalls und beweisen als angehende Schrauberlinge der autovernarrten Bevölkerung der Oktaninsel ihr Können. Fordert die Meistermechaniker der Insel heraus und beweist ihnen, was ihr auf dem Kasten habt.

Repariert in einer hektischen Hatz gegen die Zeit so viele Autos (Laster, Motorräder, Traktoren, U-Boote, UFOs…) wie möglich. Je schneller ihr schraubt, desto chaotischer wird es. Lasst euch nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen – beispielsweise auslaufender Treibstoff, Explosionen, Kurzschlüsse in der Roboter-Elektronik, marodierende Rinderherden oder Entführungen durch Aliens. Mit anderen Worten: Ganz alltägliche Herausforderungen der Kfz-Reparatur.

„Als Manic Mechanics auf der Switch erschien, wurden uns vor allem zwei Fragen gestellt: ‘Wird es auf andere Plattformen kommen?’ und ‘Könnt ihr einen kompetitiven Modus einbauen?’ Ich freue mich, dass ich jetzt beide Fragen mit ‘Ja!’ beantworten kann.“, sagte der Mitbegründer von 4J Studios, Chris van der Kuyl. „Die neuen Features haben ein tolles Spiel noch besser gemacht und ich freue mich sehr, dass es jetzt für das größtmögliche Publikum verfügbar sein wird.”

Manic Mechanics wird ab dem 7. März 2024 im PlayStation Store, Xbox Store und auf Steam verfügbar sein. Gleichzeitig erhält die Switch-Version neue Spielmodi und Inhalte, die für alle, die das Spiel bereits besitzen, durch ein kostenfreies Update hinzugefügt werden.

Mit über 30 Levels, die sich über die sechs Nachbarschaften der Oktaninsel erstrecken, gibt es einiges zu erleben. Es ist an der Zeit, den guten Overall aus dem Schrank zu holen, den Lieblings-Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen und selbst zum Manic Mechanic zu werden!

Das Presskit für Manic Mechanics befindet sich hier .

Über 4J Studios

4J Studios ist ein Videospiel-Entwicklungs- und Publishing-Studio, das 2005 von Paddy Burns und Chris van der Kuyl in Schottland gegründet wurde und Niederlassungen in East Linton und Dundee unterhält. Es ist am besten für die Entwicklung der Minecraft-Version für die Konsolen von Microsoft, Sony und Nintendo bekannt. Das erfahrene Kernteam von 4J Studios hat es sich nun zur Aufgabe gemacht eigene Spiele zu erschaffen und herausragende neue Marken zu Spieler*innen auf der ganzen Welt zu bringen. Das erste selbst veröffentlichte Spiel des Studios “Manic Mechanics” ist das Ergebnis des Strebens des Teams nach Innovation, Kreativität und technologischer Exzellenz und markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in der Geschichte von 4J Studios. Diese Geschichte kann unter www.4jstudios.com in ihrer Gänze verfolgt werden.