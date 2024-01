Prison Architect 2 erscheint am 26. März für PC und Konsolen

Paradox Interactive und Double Eleven haben angegeben, dass mit Prison Architect 2 am 26. März der 3D-Nachfolger ihres Gefängnis-Management-Simulators erscheinen soll. Dieser soll eine tiefere Simulation, mehr Spielerkontrolle, ein Verhaltenssystem für die Insassen und neue, kreative Optionen bieten. Zum empfohlenen Preis von 39,99 Euro könnt ihr auf Steam, Xbox Series X|S und Playstation 5 euer Traumgefängnis verwirklichen. Vorbestellungen für PC sind bereits möglich. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Gareth Wright, Game Director bei Double Eleven, äußerte sich zu ihrem neuesten Streich wie folgt:

Mit Prison Architect 2 hat sich unser Team vorgenommen, die nächste Stufe des Management-Gameplays zu erreichen. Ein höheres Maß an Freiheit für den Spieler, einflussreiche Entscheidungen und die Simulation von Insassen sorgen für eine verbesserte Darstellung der Gefängnisverwaltung in einer 3D-Welt. Beliebte Funktionen kehren zurück, um die Insassen zu verwalten, Aufstände zu unterdrücken, Ausbrüche zu verhindern und die eigene Haftanstalt zu teilen, aber jetzt plattformübergreifend! Zusätzlich zu einem neuen Upgrade-System, einem neuen Karrieremodus und mehr. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie kreativ die Spieler mit mehreren Etagen und Laufstegen werden, um endlich in 3D zu bauen und zu erweitern. Um dann ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Schutz und Selbstoptimierung in ihrem Gefängnis herzustellen.