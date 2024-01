PM: Ubisoft kündigt BattleCore Arena an, einen Free-to-Play-Platform-Shooter (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. Januar 2024 - Ubisoft kündigte heute BattleCore Arena an, einen kostenlosen, kompetitiven Platform-Shooter, der von Ubisoft Bordeaux entwickelt und für PC via Ubisoft Connect und Steam erscheinen wird. In BattleCore Arena betreten die Spielenden in Gestalt eines kugelförmigen Kerns mehrstufige Karten und nutzen Gravitationskräfte, während sie rollen, sprinten, springen und doppelspringen, um ihre Gegner mit physikbasierten Bewegungen auszumanövrieren. Es wird auch möglich sein, sich gegenseitig hinauszuwerfen, indem man ein vielseitiges Arsenal an Waffen einsetzt, oder Perks zu nutzen, die dabei helfen, Gefahren auszuweichen, Mitspieler:innen auszuschalten oder den eigenen Verbündeten zu unterstützen.

​Mehr Infos zum Spiel gibt es in diesem Blog-Post auf Ubisoft News.

​Interessierte, die in Europa leben, können sich unter folgendem Link für einen Technical Test registrieren, der vom 1. bis zum 5. Februar geplant ist: www.battlecorearena.com/register

​Ein Teaser-Video gibt es hier:

