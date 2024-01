Cult of the Lamb: Update Sins of the Flesh geht unter die Gürtellinie

Ab sofort verfügbar

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Massive Monster hat seinen Roguelite-Kultgründungs-Mix Cult of the Lamb mit dem bisher größten kostenfreien Update gesegnet. Dessen Name Sins of the Flesh deutet ein neues Feature in Bezug auf euren Kult an: Eure Anhänger können nun die notwendigen Schritte durchlaufen, um Nachwuchs zu zeugen. Der kommt zunächst als Ei daher, das ihr ausbrütet und die Kinder dann hochpäppelt.

Dazu kommen ein Nudismus-Ritual und viele weitere kleine Neuerungen rund um den Schabernack eurer Kultisten. Doch auch bei den Ausflügen in die Dungeons gibt es ein paar frische Impulse, etwa die Donnerbüchse als neue Waffe sowie einen neuen NPC, dem ihr begegnen könnt. Auch die Lore der Welt wird mit weiteren Tafeln erweitert.

Sins of the Flesh ist auf allen Plattformen erschienen, für die ihr Cult of the Lamb erwerben könnt. Separat dazu gibt es das Sinful Pack für 4,99 Euro auf PC respektive 6,99 Euro auf Konsole, das kosmetische Inhalte wie weitere Tierarten-Skins für eure Kult-Anhänger umfasst.