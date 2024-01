PM: Tomb Raider I-III Remastered – PS4- und PS5-Features im Detail, neue Key-Art enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist fast 30 Jahre her, dass Lara Croft im Schnee in den Bergen von Peru ihre ersten Schritte machte. In ungefähr 30 Tagen können PlayStation-Spieler die ersten drei weltumspannenden Abenteuer von Lara mit neuem Look und Spielgefühl in Tomb Raider I-III Remastered auf PlayStation 4 und PlayStation 5 noch einmal erleben.

Wie ist es dazu gekommen? Diese Geschichte bringt uns nach Austin, Texas, ins Jahr 1998.

Als aufstrebende Videospielfirma veröffentlicht Aspyr Tomb Raider II auf Macintosh-Computern. Aspyr führte Tomb Raider bis 2003 fort und veröffentlichte Tomb Raider, Tomb Raider III, Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Die Chronik und Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Wir wollten diese Titel schon immer mal wieder aufgreifen, doch wir haben immer über die richtige Herangehensweise diskutiert. Über Jahre hinweg haben wir am richtigen Verhältnis zwischen Erhaltung und Modernisierung gearbeitet. Und als wir das Gefühl hatten, dass es perfekt ist, haben wir uns unsere Freunde bei Crystal Dynamics kontaktiert.

Da Crystal Dynamics die „Tomb Raider“-Reihe ständig erweitert, schien der perfekte Zeitpunkt gekommen, um dem Publikum das Spiel zu präsentieren, mit dem alles begann. Wir wollten die Wurzeln der Reihe in Ehren halten und zugleich einem modernen Publikum die Originalspiele in ihrer ganzen Pracht zugänglich machen.

Wie würde ein gutes Verhältnis zwischen Erhaltung und Modernisierung aussehen? Wir nennen es Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.

In der Pre-Production haben wir die Gespräche in drei Bereiche gegliedert: Technik, Gameplay und Kunst. Mit diesen Kategorien im Hinterkopf haben wir unsere Gespräche in genau dieser Reihenfolge geführt.

Wir wussten von vornherein, dass wir den ursprünglichen Quellcode und die Engine verwenden würden. Magie kann man nicht einfach nachbauen. Ein entscheidendes Feature bei allen vorgenommenen Aktualisierungen war, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, zum ursprünglichen Look und Spielgefühl von Tomb Raider I, II und III zurückzuschalten.

Es ist eine Liebeserklärung an all unsere Erinnerungen aus diesen Spielen, aber es ist auch wirklich faszinierend zu sehen, wie weit die Hardware in den Neunzigern gehen musste, damit Tomb Raider funktionieren konnte. Dieses Erlebnis zu bewahren, wird die heutigen und künftigen Ingenieure dazu inspirieren, die Spiele noch fesselnder und denkwürdiger zu machen.

Wir glaubten fest daran, dass das Gameplay von Tomb Raider I, II und III zeitlos ist, und durch die Nutzung des bestehenden Quellcodes stand uns jeder Sprung, jedes Geheimnis, jeder Gegner und jedes Rätsel exakt so zur Verfügung, wie sie das ursprüngliche Entwicklerteam entworfen und geplant hatte.

So lief die Diskussion auf die Frage hinaus: Wie können wir diese Fans überraschen und entzücken? Und da begannen wir zu überlegen, was wir hinzufügen könnten, anstatt es zu überarbeiten.

Für unsere modernen Controller-Einstellungen lassen wir uns von der Legend-, Anniversary- und Underworld-Ära von Tomb Raider inspirieren. Diese Änderungen zeigen sich vor allem in der Art und Weise, wie Lara sich bewegt – der rechte Stick übernimmt die volle Kamerasteuerung und Lara bewegt sich entsprechend der Kameraausrichtung.

Wie bei unserer grafischen Präsentation steht den Spielern auch die ursprüngliche klobige Steuerung weiterhin über einen Menüschalter zur Verfügung.

Eine der Stärken von Tomb Raider war das minimalistische UI. Allerdings kann das bei schwereren Bossen mit enorm viel Gesundheit frustrierend sein. Wir haben einen Gesundheitsbalken hinzugefügt, der euch anzeigt, ob ihr zum Granatwerfer wechseln oder weiter Pistolenschaden austeilen solltet.

Während die Menüs in Tomb Raider 3D-Modelle für Medipacks und Munition nutzten, waren die Objekte im Spiel flache 2D-Sprites. Dies war ein Kompromiss aus der Vergangenheit, den wir korrigiert haben, um dem Aufnehmen von Gegenständen etwas mehr Schmackes zu geben.

Das ist ein großer Moment für die Community von Tomb Raider, also haben wir dafür gesorgt, so viel Inhalt wie möglich hineinzupacken. Mit großer Freude kündigen wir an, dass es über 200 Trophäen zu verdienen gibt, darunter (mein persönlicher Favorit) das Einsperren des Butlers im Kühlraum. Sorry, Winston! Unten erhaltet ihr einen kleinen Vorgeschmack auf einen Teil von dem, was euch erwartet!

Das Erkunden der Umgebungen in Tomb Raider ist magisch. Wir wollen, dass ihr diese Umgebungen und legendären Momente mit anderen teilen könnt. Deshalb haben wir einen umfassenden Fotomodus integriert, um Lara posieren zu lassen, Gameplay-Momente einzufrieren, zwischen klassischer und moderner Grafik zu wechseln und diese Umgebungen in Szene zu setzen. Wir sind extrem gespannt, was die Community damit auf die Beine stellen wird.

Ein wesentlicher Aspekt, den wir an Tomb Raider lieben, ist das Erkunden, und in dieser Hinsicht möchten wir nichts vorwegnehmen.

Als die technischen und die Gameplay-Ziele feststanden, gingen wir die größten Herausforderungen und Veränderungen bei diesem Projekt an: das Design.

Unsere Philosophie war da recht simpel: Die Spiele sollten so aussehen, wie sie in eurer Vorstellung aussahen. Schon bei unseren ersten Spieltests wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg waren, denn einige Tester wussten nicht einmal, dass bei ihrem Spiel das moderne Design aktiviert war.

Wir haben bei den folgenden modernen Design-Updates Hand in Hand mit Crystal Dynamics gearbeitet:

Baked- und Echtzeit-Beleuchtungseffekte – Diese Änderungen verstärken die Immersion und die Atmosphäre der Umgebung.

Grafik umschalten – Während des Gameplays, auch im Fotomodus, könnt ihr jederzeit zwischen der ursprünglichen und der modernen Grafik umschalten.

Neue Modelle, Umgebungen und Gegner – Wie in unserer anfänglichen Enthüllung gezeigt, haben wir neue Modelle für ein durchgehend modernes Design und Spielgefühl hinzugefügt. Wir freuen uns sehr, diese PS1-Umgebungen mit modernen Technologien und Tools präsentieren zu können.

Neues Modell für Lara Croft – Ihre Original-Outfits sind atemberaubend. Ihre Silhouette – legendär. Muss ich mehr sagen?

Weitere Aktualisierungen – Wir lieben den klassischen Look der Animationen, Texturen und visuellen Effekte. Wir haben das moderne Design so angepasst, dass es zu den überarbeiteten Modellen passt, um ein ausgefeiltes Gesamtbild zu erhalten.

Wir möchten der Community von Tomb Raider unsere Bewunderung und einen großen Dank dafür aussprechen, dass sie uns bei der Arbeit an dieser liebevoll rekonstruierten Fassung von Tomb Raider I-III inspiriert hat. Wir sehen uns am 14. Februar.

Vorbestellungen sind jetzt im PlayStation Store erhältlich.