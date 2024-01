Nintendo spendet an Erdbebenopfer in Japan

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als Reaktion auf das Erdbeben auf der japanischen Noto-Halbinsel am Neujahrstag hat Nintendo heute eine Spende in Höhe von 50 Millionen Yen (circa 315.000 Euro) angekündigt. Das Geld geht an das Japanische Rote Kreuz. Außerdem kündigte das Unternehmen an, in den nächsten sechs Monaten alle Nintendo-Produkte kostenlos zu reparieren, die von Menschen aus den betroffenen Gebieten gekauft wurden.

Eine grobe Übersetzung der Erklärung aus dem Japanischen (mit DeepL) lautet wie folgt:

Wir möchten allen Betroffenen des Erdbebens auf der Noto-Halbinsel im Jahr 2024 unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Nach dem Erdbeben auf der Noto-Halbinsel im Jahr 2024 werden wir für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens des Katastrophenschutzgesetzes in jedem Gebiet kostenlose Reparaturen für unsere Produkte anbieten, die von Menschen in Gebieten angefordert werden, die unter das Katastrophenschutzgesetz fallen. Darüber hinaus werden wir über die japanische Rotkreuzgesellschaft 50 Millionen Yen spenden, um den von der Katastrophe Betroffenen zu helfen.

Mindestens 161 Menschen starben bei dem Beben der Stärke 7,5 und Tausende verloren ihr Zuhause. Nintendo ist nicht das erste Videospielunternehmen, das den Opfern hilft. Bereits am 5.1.2024 hat die Pokémon Company eine Spende in gleicher Höhe angekündigt.