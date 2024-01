PM: Lasst die Schaum-Spiele beginnen: Foamstars erscheint am 6. Februar 2024 exklusiv für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foamsmash ist der Trendsport der Zukunft: In der schillernden Metropole Bath Vegas treffen die besten Spieler aufeinander, um in rasanten 4 vs. 4 Online-Matches die Meisterschaft auszuspielen.

Foamstars wird als Spiel in das monatliche PlayStation Plus-Angebot* für Februar aufgenommen, und wir freuen uns sehr, dass wir euch die Möglichkeit geben können, es zu spielen.

Wir haben bereits einen ausführlichen Überblick über die verrückten Charaktere wie Mel T, Rave Breaker, Tonix oder Soa gegeben und den Spielmodus „Smash The Star“ vorgestellt.

Das leicht zu verstehende – aber gar nicht so leicht zu meisternde – Spielprinzip in aller Kürze: Nachdem man sich seinen Foamstar ausgesucht hat, geht es auch schon los. Die schicken und detailreichen Maps wie Radiant Rhythms Gardens, Fomeopatra’s Crazy Wheel oder Aqua Blast Adventures sind kompakt, so dass ihr schnell in Schaumschlachten mit euren Gegnern verwickelt werdet. Ziel ist es, die Gegner mit eurem rosa oder blauen Schaum kräftig einzuseifen und mit einem kräftigen Schubs eures Schaumbretts, mit dem ihr flink über die Wellen surft, für ein paar Sekunden aus dem Spiel zu katapultieren. Doch Vorsicht: Wird ein geschwächter Gegner zuerst von einem eigenen Teammitglied gerammt, wird dieser befreit und kommt wieder ins Spiel.

Und wie gewinnt ihr ein Match? Es müssen sieben Punkte erzielt werden, damit ein Spieler als „Star“ des hinten liegenden Teams auf dem Feld präsentiert wird. Dieser verfügt über eine starke Verteidigung und wird im Idealfall von seinen Mitspielern vor Angriffen geschützt. Schießt man den Star der gegnerischen Mannschaft ab, gewinnt man die Runde. Besonders wild wird es, wenn bei einem Unentschieden die Stars beider Mannschaften in der Arena auftauchen und sich alle Spieler auf sie stürzen. Ihr merkt schon: Es kommt auf die richtige Auswahl der sehr unterschiedlichen Charaktere an, die alle über individuelle Waffen und einzigartige Fähigkeiten verfügen. Wir haben die süße Mel T ins Herz geschlossen, die schnell nachlädt und mit ihrem Schaum-Raketenwerfer ordentlich Flächenschaden anrichtet.

Neben Smash the Star wird es noch zwei weitere Mehrspieler-Modi geben, die sich deutlich von dem Typ „Deathmatch“ unterscheiden. In Happy Bath Survival wird euer Team zu Beginn der Runde getrennt: Zwei kämpfen auf Maps, wie Bath Vegas Dream Cabinet, Funky Town Funktion oder dem herrlich abgedrehten The Whisk-it Diner gegen zwei Spieler der feindlichen Mannschaft, während die jeweils anderen Spieler aus erhöhter Position Schützenhilfe leisten. Nach jeder Runde werden die Teams gewechselt.

Wolltet ihr schon immer mal auf einer überdimensionalen Ente tanzen? Genau das bietet der extrem unterhaltsame Modus Rubber Duck Party, bei dem ihr eine riesige Ente auf Rädern soweit es nur möglich ist, in Richtung eures Ziels bewegt. Am besten klappt das, wenn ihr perfekt im Team zusammenarbeitet und den Tänzer schützt, bis dieser die gut 5 bis 10 Sekunden in Ruhe seine Moves absolvieren kann. Gelingt das, macht die Gummiente einen ordentlichen Satz nach vorne. Uns hat der Modus großen Spaß gemacht, besonders, wenn wir einen Tanz mit einem koordinierten Angriff unterbrechen, das versammelte Team einseifen, rammen und aus dem Spiel nehmen, um selber den Wagen zu besteigen und in die andere Richtung zu lenken. Schadenfreude ist doch immer noch die schönste Freude.

Neben den drei sehr unterschiedlichen PVP-Modi, wird auch an die Solo- oder Koop-Spieler gedacht. In den Squad Missionen gilt es, den Energiekern von Bath Vegas gegen einen Ansturm von Bubble Beasties zu verteidigen. Das klingt irgendwie so gar nicht nach einer Gefahr und die Optik, die unter anderem an besonders flauschige Schafe erinnert, lässt euch erst mal schmunzeln. Zumindest so lange, bis ihr panisch versucht, Ausreißer, die eure Verteidigung durchbrochen haben, im letzten Moment wieder einzufangen. Nach jeder Welle erhaltet ihr Boni, die euch das Überleben erleichtern.

Game Director Chikara Saito und Produzent Kosuke Okatani war es wichtig, ein ideales Partyspiel zu präsentieren, bei dem wirklich jeder sofort mitmachen und Erfolge feiern kann. Das ist mit Foamstars definitiv gelungen, die Spielmodi sind wirklich etwas Besonderes, die Charaktere einzigartig und die verschiedenen Maps sorgen für Abwechslung. Foamstars wird ein Jahr lang kostenlose saisonale Updates zu bestimmten Themen erhalten. Die Saisons bieten den Spielern eine Reihe neuer Erlebnisse, darunter Kosmetika, spielbare Charaktere, Karten und Spielmodi. Jede Saison wird mit einem optionalen Premium Season Pass für 5,99 € ausgeliefert. Wer den Premium Season Pass kauft, schaltet sofort die Season Pass-Charaktere frei und kann zusätzliche saisonale Kosmetika verdienen. Wer sich gegen den Premium Season Pass entscheidet, muss nicht auf die neuen Charaktere verzichten, sie stehen erst etwas später zur Verfügung.

* Alle PlayStation Plus-Mitglieder können ab dem 6. Februar bis zum 4. März ohne zusätzliche Kosten Foamstars einlösen, herunterladen und spielen.