Foamstars: Schaum-Shooter launcht am 6. Februar im PS Plus Essential

PS4 PS5

In Foamstars treten zwei Vierer-Teams online in Shooter-Matches gegeneinander an. Die Besonderheit ist dabei, dass ihr Gegner mit Schaumkanonen beschießt. Nicht unähnlich zu Splatoon bringt es dabei handfeste Vorteile, mehr Teile der Arena mit dem Schaum eures Teams zu bedecken (der auch Gegner darauf verlangsam). Anders als in Nintendos Tintenshooter kann sich der Schaum aber auch auftürmen, sodass auch die Anpassung des Terrains eine taktische Komponente in der wilden Ballerei wird. Nicht zuletzt besitzen die Figuren nicht nur andere Waffen, sondern auch individuelle Spezialangriffe.

Nach anfänglicher Skepsis hatte Hagen in dem Spiel-Modus Smash the Star auf der Gamescom erstaunlich viel Spaß. Nebend diesem und zwei weiteren Arten von PvP-Matches gibt es zudem eine Art Horde-Modus für Solo- und Koop-Spieler, in dem ihr Wellen von Bubble Beasties vom Kern der Stadt Bath Vegas fernhalten müsst.

Wie Square Enix nun bekannt gab, wird Foamstars am 6. Februar 2024 für PS4 und PS5 erscheinen – und zwar zunächst im Rahmen von PS Plus Essential. Damit kann jeder Abonnent dieser günstigen PS-Plus-Stufe den Titel ohne Zusatzkosten in seine Bibliothek aufnehmen und spielen, solange das Abo läuft (und für Online-Gaming braucht ihr auf den Konsolen ohnehin ein PS-Plus-Abo).

Bis zum 6. Februar habt ihr indes noch Zeit, die aktuellen Titel von PS Plus Essential in eure Bibliothek zu holen: A Plague Tale - Requiem, Evil West und Nobody Saves the World.