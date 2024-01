Studio aus Witcher-Veteranen kündigt Fantasy-RPG Dawnwalker an

Nomen est omen

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das von ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt RED gegründete polnische Studio Rebel Wolves hat mitgeteilt, dass dessen Debut-Titel auf den Namen Dawnwalker hören wird.

Auf der Website des Warschauer Entwicklers ist derzeit über das Projekt zu lesen "Wir arbeiten an unserer eigenen AAA-IP, einem Dark Fantasy RPG – der erste Titel einer geplanten Saga", bereits früher hieß es, der Titel erscheine für PC und Konsolen. In einem polnischen Interview (übersetzt via Eurogamer) gab Studiochef Konrad Tomaszkiewicz an, die Größe des ersten Spiels von Rebel Wolves sei vergleichbar mit Blood and Wine – der Vergleich gerade mit dem von Fans und Presse gefeierten Add-On für The Witcher 3 wird dabei nicht ganz zufällig sein.

Nachdem zuletzt Gerüchte kursierten, es werde sich bei dem Titel um ein Single-Player Open-World-Rollenspiel (also wie The Witcher 3) mit dem Titel Dawnwalker - Origins handeln, reagierte das Studio auf Twitter (respektive X) mit der Nachricht:

Normalerweise kommentieren wir keine Gerüchte. Allerdings, da wir im Flurfunk etwas gehört haben... Ja, wir arbeiten an Dawnwalker!

Mit dieser Nachricht wurde das oben zu sehende Artwork geteilt. Rebel Wolves betonte dabei, dass es sich beim Design des Titellogos noch um einen Platzhalter handele.

Zum Spiel selbst ist derzeit noch nicht mehr bekannt, aber die Menschen dahinter rechtfertigen, das Projekt genauer im Auge zu behalten: Konrad Tomaszkiewicz ist nicht nur CEO, sondern auch Game Director und zeichnete bereits als Game Director bei The Witcher 3 und als Second Director bei Cyberpunk 2077 verantwortlich. Zum Gründungsteam von Rebel Wolves gehören diverse weitere Entwicklerinnen und Entwickler, die an The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 mitwirkten, darunter Narrative Director Jakub Szamalek. Erst kürzlich stieß noch ein ehemaliger Kollege dazu: Mateusz Tomaszkiewicz, Lead Quest Designer bei The Witcher 3 und dessen Erweiterung sowie Quest Director bei Cyberpunk 2077 ist nun Creative Director für Dawnwalker.

Konrad Tomaszkiewicz verließ laut Bloomberg CD Projekt RED, nachdem eine interne Kommission ihn von Mobbingvorwürfen entlastete, er aber die Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen bei CD Projekt RED durch sein Verhalten belastet sah.