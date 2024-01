Montagmorgen-Podcast #515

Teaser Jörg und Hagen beginnen mit Erinnerungen an ferne Tage, arbeiten sich bis zum vergangenen Wochenende und in die Zukunft vor. Doch das ist nur Aufwärmung für ihre Erklimmung des Bergs an User-Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen zur neusten Ausgabe der Jugendhörbuchreihe mit den Abenteuern des illustren Jörg Langer, diesmal geht es um ein besonderes Abenteuer in den Sommerferien – so ähnlich erscheint vor dem inneren Auge schon die Inhaltszusammenfassung auf der Rückseite der imaginären Kassette, wenn sich der Autor dieser Zeilen den Folgentitel durch den Kopf gehen lässt. Aber ihr seid natürlich nicht im Internet falsch abgebogen, sondern richtig beim Montagmorgen-Podcast angekommen, in dem Jörg und Hagen vom Wochenende reden, einen Blick auf die Inhalte der nächsten Tage werfen (überschwellige Botschaft: Seid 19 Uhr am Donnerstag auf Twitch dabei!) und sich daran machen, die vielen in der Kommentarspalte unter dem letzten MoMoca gestellten User-Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber der Folgentitel verspricht natürlich nichts, was ihr nicht auch tatsächlich in diesem Podcast hören werdet.

Die Timecodes dieser Folge: