Chip's Challenge: Klassiker aus 1989 kommt auf die Switch

Chip's Challenge wurde ursprünglich 1989 als Launch-Titel für den Atari Lynx veröffentlicht. Es folgten Portierungen für zahlreiche Plattformen und 35 Jahre später, am 25. Januar 2024, wird das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen.

Chip's Challenge ist ein kachelbasiertes Top-Down-Puzzelspiel, in dem der Spieler in die Rolle des rätselbesessenen Schülers Chip schlüpft, der einem Computerclub beitreten möchte. Als Aufnahmetest muss er sich seinen Weg durch das Clubhaus bahnen und dabei verschiedene Puzzles mit steigendem Schwierigkeitsgrad lösen. Die 148 zweidimensionalen Level sind mit verschiedenen Hindernissen und Gegnern gefüllt, die Chip durch logisches Denken überwinden muss, um die in der Spielwelt verteilten Computerchips einzusammeln und so den Ausgang zu öffnen.

Die Nintendo Switch-Version ist kein Remake, sondern das Originalspiel, das in einem Emulator läuft. Entwickler Imagine Software hat das Spiel um Komfortfunktionen erweitert, wie man sie beispielsweise von den Nintendo-Mini-Konsolen kennt. Dazu zählt die Möglichkeit zu speichern sowie Retro-LCD- und CRT-Filter.

Im nachfolgenden Trailer könnt ihr euch selbst einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.