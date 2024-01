Gamestop schließt NFT-Marktplatz 18 Monate nach Start

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Beim Login auf dem NFT-Marktplatz (Non-Fungible Token) von Gamestop wird seit dem 13. Januar die Nachricht angezeigt, dass der Betreiber am 2. Februar 2024 den Marktplatz schließen wird und somit keine Käufe, Verkäufe oder das Erstellen von Angeboten mehr möglich sein wird. Die bisher erstellten und verkauften NFTs sind auf der Ethereum-Platform gespeichert und verfügbar.

Dank dem Reddit-Unterforum /r/wallstreetbets wurde Gamestop vor ungefähr drei Jahren zum Meme-Stock. Eine große Menge Benutzer hatte damals Aktien von Gamestop (NYSE: GME) gekauft und somit dem Gruppenverständnis zufolge eine Strategie großer Investoren torpediert, die auf sinkende Kurse gewettet hatten. Der Kurs der Aktie wurde so von drei Dollar um 1500 Prozent gesteigert, obwohl die Geschäftszahlen schlecht aussahen. Kurze Zeit nach dieser Periode wurde am 26. Mai 2021 von Gamestop ein Marktplatz für NFTs basierend auf der Kryptowährung Ethereum angekündigt, damals ein Hype-Thema. Das verlief nicht ohne Probleme, so wurde 2022 bekannt, dass dort angebotene Spiele teilweise ohne Wissen derer Entwickler auftauchten.

Die genannten Gründe für die Abschaltung sind Unsicherheiten durch angekündigte Regulierungen. Generell ist der NFT-Markt stark eingebrochen und gehandelte NFTs haben grob 95 Prozent ihres Wertes verloren.