The Transylvania Adventure of Simon Quest für 2025 angekündigt

PC Switch Xbox X PS4 PS5

Am Wochenende wurde The Transylvania Adventure of Simon Quest für das Jahr 2025 angekündigt. Dabei handelt es sich um ein satirisches Spiel, das die Castlevania-Reihe von Konami aufs Korn nehmen wird. Entwickelt wird das Spiel vom französischen Spieledesigner Miguel "Mig" Perez, der bereits seit den 90er Jahren zahlreiche Castlevania-Fangames produzierte. Sein letztes Fangame - The Lecarde Chronicles 2 - wurde vor einigen Monaten in der Fangame-Reihe vorgestellt.

Im Gegensatz zu den Fangames sind in Simon Quest sämtliche Figuren Eigenentwicklungen und es handelt sich um ein kommerzielles Spiel, das für PC (Steam und itch.io) sowie alle aktuellen Konsolen erscheinen wird. Der nachfolgende Trailer stimmt euch auf das neue Spiel des französischen Entwicklers ein.