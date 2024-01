Escape from Tarkov: 11.000 Cheater gesperrt

PC MacOS

Wie viele andere Online-Shooter hat auch das Action-MMO Escape from Tarkov ein Problem mit Cheatern. In einem Versuch, dieses Problem in den Griff zu bekommen, hat der Entwickler Battlestate Games zwischen dem 27.12.2023 und dem 12.1.2024 über 11.000 Cheater gesperrt und an den virtuellen Pranger gestellt. Auf dem offiziellen X-Account verlinkte das Studio ein Dokument mit den Nutzernamen aller gesperrten Cheater. Die Community reagiert skeptisch. Auf Reddit melden sich Spieler zu Wort, die angeben, trotz der vielen Account-Sperren keine Verbesserung des Cheater-Problems bemerkt zu haben.

Escape from Tarkov ist derzeit einer der beliebtesten Extraction-Shooter. Das Spiel findet in der abgelegenen russischen Stadt Tarkov statt, die von Konflikten gezeichnet und abgeriegelt ist. Mehrere Söldnergruppen kämpfen um die Vorherrschaft. Die Spieler müssen Missionen erfüllen, Loot sammeln und sich gegen feindliche Spieler und KI-Gegner verteidigen, bevor sie den Extraktionspunkt erreichen und die Stadt erfolgreich verlassen können.