GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 2/2024 und Ausblick auf KW 3/2024

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 2: Rückblick von Montag, 8. Januar, bis Sonntag, 14. Januar 2024

Spiele-Checks

Ready Or Not (zum Spiele-Check)

Ob bereit oder nicht, Vampiro überrumpelte euch mit seinem Check zu Ready Or Not, dem "S.W.A.T.-Taktikshooter der Extraklasse". Bevor ihr wusstet, was passierte, schrie er euch sein Fazit ins Gesicht: "Unglaublich detailreiche Level, realitätsnahe und teils extrem intensive Einsätze gepaart mit guten Mechaniken sowie insgesamt guter KI machen Ready or Not zu einem hervorragenden Taktikshooter für Hartgesottene."

User-Artikel

Vom Tabletop zum Monitor: Die Warhammer 40.000-Spiele - Teil 2 (zum User-Artikel)

Warhammer-Experte LRod setzte seine Warhammer 40.000- Reihe fort. Auf drei Seiten deckte er den Zeitraum von 2000 bis 2011 ab, darunter Highlights wie Dawn of War oder Space Marine !



(zum User-Artikel) Warhammer-Experte LRod setzte seine Reihe fort. Auf drei Seiten deckte er den Zeitraum von 2000 bis 2011 ab, darunter Highlights wie oder ! Spielekeller der Grausamkeiten, Teil 2 (zum User-Artikel)

Am Sonntag entführte euch Nischenliebhaber erneut in seinen "Spielekeller", um mit euch eine Reihe von "grausamen Spielen" zu spielen. Und ihr seid auch noch freiwillig mitgegangen. Habt ihr denn aus dem ersten Mal gar nichts gelernt?

Vermischtes

Ausblick auf KW 3

Die Spiele-Check-Kristallkugel zeigt viele neue Spiele, die an viele Checker gebracht wurden. Aus sicherer Quelle darf ich verraten, dass sich darunter zwei Adventure-Checks von TheLastToKnow befinden.



befinden. Das User-Artikel-Orakel muss sich erst ein wenig umgewöhnen, aber eins ist sicher: Der User-Artikel-Strom reißt in den nächsten Wochen erst einmal nicht ab.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

