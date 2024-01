Dungeons of Hinterberg: 15 Minuten Gameplay zum Alpen-RPG

PC Xbox X

Rund um das Dorf Hinterberg in den Alpen hat sich eine große Tourismusindustrie entwickelt. Abenteurer aus der ganzen Welt kommen, um die Dungeons voller alpiner Fabelwesen zu meistern, reiche Beute zu machen und in den berühmten Après-Slay-Bars von Hinterberg zu feiern. Das ist die Prämisse von Dungeons of Hinterberg, einer Mischung aus Action-Rollenspiel und Social Sim. Das Erstlingswerk des österreichischen Entwicklers Microbird Games wurde erstmals im Juni des Vorjahres auf dem Xbox Games Showcase vorgestellt. Gestern wurde ein erweiterter Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem die Microbird Games-Gründer Regina Reisinger und Philipp Seifried 15 Minuten lang Details zum Spiel zeigen. Wir haben das Video am Ende dieser News eingebunden.

Dungeons of Hinterberg wird zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2024 für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Es wird ab Release im Game Pass enthalten sein.