Teaser Hagen und Jörg blicken am Ende der ersten gemeinsamen Arbeitswoche 2024 hinter den Vorhang und knüpfen sich interessante Neuigkeiten von der CES vor.

Willkommen am Ende der Woche und zum ersten Wochenschluss-Podcast des noch jungen Jahres 2024. Jörg und Hagen verraten, was sie auch hinter den Kulissen gerade so umtreibt, ihr erfahrt, was im Hause Langer kürzlich auf den Tisch kam und bei den Themen der Woche regt vor allem Nvidias KI-gestütztes NPC-Tool ACE die Diskussion der beiden an. Wir wünschen jedem Premiumenten viel Spaß beim Hören, egal ob ihr Wasser, Tee, Latte Macchiato oder sonstwas oder gar nichts dabei schlürft.

