PM: Gleichgewicht der andersweltlichen Natur – Neuer ULTROS-Trailer steckt voller Action und Entspannung (Cosmocover)

Gleichgewicht der andersweltlichen Natur – Neuer ULTROS-Trailer steckt voller Action und Entspannung

LONDON – 12. Januar 2024 – Das Indie-Entwicklungsstudio Hadoque hat heute einen neuen Trailer für den abgedrehten Action-Plattformer ULTROS veröffentlicht, der am 13. Februar 2024 für PlayStation 5 , PlayStation 4 und PC (auf Steam und im Epic Games Store ) erscheint.

Der neue Trailer zeigt die Dualität des vielseitigen Gameplays von ULTROS. Herausfordernde, schnelle Kämpfe gegen monströse, andersweltliche Kreaturen bilden den Kontrast zu entspannter Gartenarbeit und friedlicher Koexistenz mit der Welt des gewaltigen, als Sarkophag bekannten, kosmischen Uterus. Neben neuen Kreaturen kann man in diesem Trailer auch einen Blick auf neue Extractor-Mechaniken erhaschen, mit denen neues Leben in diese seltsame Welt gebracht werden kann, was neue Wege im Spiel freischaltet.

ULTROS ist ein mystischer Action-Plattformer vom Entwicklungsteam Hadoque, der in einer einzigartigen Welt in den Weiten des Weltraums spielt. Nutzt eure Skills, um eine Balance zwischen Leben und Tod in dieser optisch überwältigenden, außerirdischen Welt zu schaffen.

Neben der “Standard Edition” können Fans im PlayStation Store , im Epic Game Store und auf Steam auch eine ”Deluxe Edition” vorbestellen. Diese enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook mit Werken des Visionären Künstlers El Huervo und den Original Soundtrack, in dem Oscar “Ratvader” Rydelius Peruanische Instrumente mit klassischen orchestralen Tönen verbindet. Zudem können Fans dank der Zusammenarbeit mit Maximum Games bei ausgewählten Händlern eine exklusive physische Deluxe Edition von ULTROS für die PlayStation 5 vorbestellen. Diese enthält zusätzlich drei umwerfende Art-Cards und Ouji, die Protagonistin des Spiels, als Magnet. Hinzu kommen alle Inhalte der digitalen Deluxe Edition.

ULTROS erscheint am 13. Februar für PlayStation 5 , PlayStation 4 und PC ( Steam & Epic Games Store ).

Über Hadoque:

Hadoque ist ein bunter Strauß an krativen Köpfen, die sich zusammengetan haben, um ULTROS zu erschaffen und mit Leben zu füllen. Einige sind bereits seit über zehn Jahren gemeinsam unterwegs, während sich die Pfade mit anderen zum ersten Mal kreuzen. Der Samen für Hadoque fiel zum ersten Mal im schwedischen Göteborg auf fruchtbaren Boden – die Wurzeln des Projekts erstrecken sich jedoch weit darüber hinaus. Die Mitglieder arbeiteten zuvor an Titeln wie Hotline Miami, Fe, Stick It To The Man, Magicka, Toca Life, Else Heart.Break(), Kenshō und der SteamWorld-Reihe.