Fallout London: Ambitionierte Mod erscheint am 23. April 2024

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fallout 4 ab 13,50 € bei Amazon.de kaufen.

Die ambitionierte Mod Fallout London basiert auf dem Rollenspiel Fallout 4 und erweitert das Spiel um das postapokalyptische London. Das verantwortliche Entwicklungsteam Falon wollte die Mod schon Ende des letzten Jahres veröffentlichen, aber sie haben nicht geschafft es rechtzeitig fertigzustellen. Als Grund haben die Macher genannt, weitere Verbesserungen am Spiel vornehmen zu wollen. Auch die Auswirkungen der Coronapandemie sollen hier eine Rolle gespielt haben.

Durch einen längeren Trailer, der mehr einem Showcase gleicht, hat Falon jetzt verraten, das Fallout London am 23. April 2024 erscheinen soll. Das Video haben wir euch am Ende dieser News eingebunden.

Dem Video zufolge umfasst die offene Welt des Spiels 15 Londoner Stadtteile. Jeder dieser Bezirke hat ein anderes Thema und spiegelt die Geschichte der Region wieder. Neben der offenen Hauptwelt verfügt Fallout London über elf zusätzliche Regionen und über 300 Innenbereiche. Laut Folon entspricht die Gesamtfläche damit der von Fallout 4 und dem Far Harbor-DLC zusammen.

Der Showcase enthüllte auch, dass die Mod 53 Hauptquests und über 100 Neben-, Gruppen- und Gefährtenquests enthält. Darüber hinaus bietet Fallout London über 90.000 Dialogzeilen. Das sind mehr als in Fallout - New Vegas und nur etwas weniger als in Fallout 4.

Der neue Schauplatz erfordert auch neue Waffen, Rüstungen und Gegnertypen, von denen Folon im Trailer einige vorstellt. Während viele davon Überarbeitungen bestehender Gegenstände und Kreaturen sind, soll es aber auch völlig neue in Fallout London geben.