PM: Reigns: Three Kingdoms erobert heute PC und Switch mit einer epischen Geschichte voller Krieg und Liebe (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Reigns: Three Kingdoms erobert heute PC und Switch mit einer epischen Geschichte voller Krieg und Liebe

11. Januar 2024 – Das fantastische Entwicklungsstudio Nerial und der weltweit größte Nerial-Fanclub: Devolver Digital , haben heute Reigns: Three Kingdoms zum Preis von 2,99 €(!) auf Steam und Nintendo Switch veröffentlicht. Das bisher exklusiv auf Netflix verfügbare Reigns: Three Kingdoms ist der inzwischen fünfte Teil der preisgekrönten, millionenfach heruntergeladenen Serie und versetzt Spieler*innen in die turbulenten letzten Jahre der Han-Dynastie – inspiriert vom klassischen Historienepos “Die Geschichte der Drei Reiche “.

Reigns: Three Kingdoms erweitert die in den vorherigen Reigns-Spielen erforschten Gameplay-Mechaniken um ein einzigartiges Kampfsystem, das dem Grundkonzept des Spiels eine neue Dimension verleiht. Erkundet die vielen Fraktionen, Kriege und Helden der epischen Geschichte, verhandelt mit Rivalen, stärkt Allianzen, bekehrt Feinde und rekrutiert Soldaten für den Kampf!

Eure Reise beginnt als einfacher Bettler. Versucht, die soziale Leiter gekonnt zu erklimmen, bis ihr eine der 14 Regionen Chinas in dem Moment regiert, in dem die zentrale Macht des Kaisers zerfällt. Eine schockierende metaphysische Wendung stürzt euch in einen Wettlauf mit der Zeit, um zu verstehen, welche Konsequenzen eure Handlungen für die Geschichte haben werden – verliert aber nicht die Aufgabe aus den Augen, die sich bekriegenden Fraktionen zu vereinen.

Die Features im Überblick

