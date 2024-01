PM: Prince of Persia™: The Lost Crown – Demo ab sofort erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 11. Januar 2024 – Ubisoft® gab heute den Release einer kostenlosen Demo von Prince of Persia™: The Lost Crown bekannt. Die Demo ermöglicht es Spielenden sich selbst ein Bild des in Kürze erscheinenden Action-Adventure-Platformers zu machen und in das mythologische Abenteuer einzutauchen, was von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde.

Der Launch-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die Demo gewährt einen ersten Einblick in das epische Abenteuer von Prince of Persia: The Lost Crown, bevor Spielende ab dem 18. Januar Mount Qaf weiter erforschen können. Die Demo beinhaltet ausgewählte Teile des Spiels mit vorzeitig freigeschalteten Zeitkräften und Amuletten, um einen besseren Eindruck des Gameplays zu ermöglichen, ohne die Story zu spoilern. Einige Inhalte unterscheiden sich vom finalen Spiel. Die Demo ist digital für Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One und auf Windows PC über den Epic Games Store sowie den Ubisoft Store erhältlich.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar für Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna sowie auf Windows PC über den Epic Games Store sowie den Ubisoft Store. Spielende können auch Ubisoft+ auf PC, Xbox oder Amazon Luna abonnieren und genauso wie Käuferinnen und Käufer der Deluxe Edition drei Tage früher Zugang zum Spiel erhalten und ab dem 15. Januar spielen.

Weitere Informationen zum Spiel finden Sie unter https://princeofpersia.com.

Informationen zu den Accessibility-Optionen des Spiels finden Sie hier.

Die neuesten Nachrichten zu allen Spielen von Ubisoft finden Sie unter: news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter:https://store.ubisoft.com/de

​

Bei teilnehmenden Handelspartnern ist die physischen Prince of Persia: The Lost Crown Standard-Edition für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series One und Nintendo Switch ab 18. Januar 2024 erhältlich. Alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten zudem das “Warrior Within-Outfit “ für den Hauptcharakter des Spiels.

About Prince of Persia™: The Lost Crown

​Prince of Persia™: The Lost Crown is an action-adventure platformer that takes place in Mount Qaf, an imaginary world inspired by Persian mythology, where the player will live an epic adventure to save the Prince and restore world balance. Embodying Sargon, a young gifted Persian warrior in the cursed mythological heart of Persia, player will explore diverse biomes and fight challenging enemies by combining unique Time Powers and Super Abilities. Prince of Persia™: The Lost Crown is developed by Ubisoft Montpellier.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.