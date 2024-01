PM: PlayStation Store: Top-Downloads im Dezember 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lasst uns einen Blick darauf werfen, welche PS5-, PS4-, PS VR2-, PS VR- und Free-to-Play-Spiele im letzten Monat die Download-Charts gestürmt haben.

In der PS5-Liste vom Dezember konnte Call of Duty: Modern Warfare III seine Position an der Spitze halten, während Grand Theft Auto V in die Top 4 der PS5- und PS4-Liste vorstieß. Die PS VR2-Neueinsteiger Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 und Among Us VR haben sich sowohl in den USA als auch in der EU auf die vorderen Plätze geschlichen.

Nachfolgend findet ihr die vollständigen Listen. Welche Titel spielt ihr diesen Monat?

* Die Namen der Produkte können je nach Region unterschiedlich sein

* Upgrades nicht enthalten

* Die Namen der Produkte können je nach Region unterschiedlich sein

* Nur Käufe im PS Store. Spiele-Upgrades oder mit Hardware verbundene Spiele sind nicht enthalten