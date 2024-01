Like a Dragon - Infinite Wealth: Live-Action-Trailer mit frischen Spielszenen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sega hat einen neuen Trailer zum bald erscheinenden Infinite Wealth veröffentlicht, dem nächsten Hauptteil der Like a Dragon-Reihe, der wie der Vorgänger Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5) wieder auf einen stärker ausgeprägten RPG-Faktor mit Rundenkämpfen setzt statt auf Action-Keilereien wie zuletzt in Like a Dragon Gaiden (im Test). Darin teasert der US-Comedian Druski diverse Aspekte des Abenteuers in Hawaii an, in dem der neue Held Ichiban Kasuga und der langjährige Protagonist Kazuma Kiryu ihre Kräfte vereinen.

Im Trailer seht ihr, dass neben Spaß beim Baden, Surfen und mehr im Urlaubsparadies (was euch teils neue Möglichkeiten in den Gefechten eröffnet) auch Begegnungen mit riesigen Haien und – wer hätte es gedacht – Yakuza auf dem Programm stehen. Ab dem 26. Januar 2024 könnt ihr auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X euren Hawaii-Trip mit Like a Dragon - Infinite Wealth beginnen.