Ayaneo: Handheld Next Lite mit SteamOS angekündigt

Ayaneo will zum ersten mal eine ihrer mobilen Spielekonsolen mit Valves Linuxvariante SteamOS ausliefern. Dabei handelt es sich um das Next Lite, eine neue und günstigere Variante des bereits existierenden Ayaneo Next. Zum Gerät sind noch nicht alle Details bekannt, aber laut Hersteller soll das Next Lite mit (driftlosen) Hall-Effekt-Joysticks, einem 7 Zoll großen und mit 800p auflösenden Bildschirm sowie einem 47Wh großen Akku erscheinen. Die Controller an den Seiten werden, anders als bei der Nintendo Switch, nicht abnehmbar sein. Weitere Details und eine Öffnung der Vorbestellungsoptionen wurden für morgen Nacht, den 12.01.2024, um 3:30 Uhr deutscher Zeit angekündigt.

SteamOS war bisher nur auf Valves Steam Deck vorinstalliert zu finden. Es ist eine angepasste Linuxvariante, bei der Steam integriert ist und um ein Overlay mit Spezialoptionen für die Handheld-Konsole erweitert wurde. Die Proton-Software – eine generell unter Linux verfügbare, aber von Valve erstellte Übersetzungsebene und Erweiterung der bisher dafür genutzten Software Wine – sorgt dann für die Spielbarkeit einer sehr großen Auswahl von Windowsspielen.

Ayaneo hatte bisher ihre mobilen Spiele-PCs generell mit Windows ausgeliefert, abgesehen von einzelnen Androidvarianten, was zwar mit erhöhter Spielekompatibiltiät einherging, aber laut Reviews auch im Vergleich zu SteamOS Probleme bei der Bedienbarkeit verursachte. Eine Auswahl diverser Ayaneo-Konsolen und weiterer aktueller Handhelds könnt ihr zudem dieser Galerie+ entnehmen.