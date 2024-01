Gothic: Offizielles Kochbuch erscheint im März 2024

PC Switch

Wie klingt Scavengerkeule, Fleischwanzenragout und Trolleintopf für euch? Falls euch schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann seid ihr die Zielgruppe für das offizielle Gothic-Kochbuch von Panini. Dieses erscheint am 19. März 2024 im Handel.

Geschrieben wurde es von Autor Tom Grimm, der schon Kochbücher zu Super Mario und Game of Thrones verfasst hat. Der Inhalt ist noch nicht bekannt, aber die angekündigten 160 Seiten dürften genug Platz für eine breite Variation an kulinarischen Ergüssen aus Myrtana bieten. Das Buch erscheint in deutscher Sprache und soll 34 Euro kosten. Eine E-Book Variante wurde nicht angekündigt.