PM: Das sind die PlayStation Plus-Spielekatalog Spiele für Januar 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach Bekanntgabe der ersten monatlichen PlayStation Plus-Spiele für 2024 können wir heute die ersten Neuzugänge im PlayStation Plus-Spielekatalog verkünden. Genießt Horror vom Feinstern mit Resident Evil 2, verbindet D&D mit Feuerkraft in Tiny Tina’s Wonderlands, erlebt den Alltag eines gewöhnlichen Raumschiffschrottsammlers in Hardspace: Shipbreaker und sorgt für Chaos in Just Cause 3. Diese und viele weitere Titel können ab dem 16. Januar gespielt werden. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Die unberechenbare Tiny Tina hat eine chaotische Fantasy-Welt zum Leben erweckt, in der Geschosse, Magie und Breitschwerter aufeinandertreffen. Zerlegt Bösewichte mit mächtigen Schusswaffen und verheerenden Zaubern in wilden Kämpfen aus der Egoperspektive. Dringt tief in gefährliche Gewölbe vor und sichert euch epische Beute! Erschafft den perfekten Helden dank des Multiklassen-Systems, das euch ermöglicht, sechs verschiedene Charakter-Skill-Bäume, alle mit ihren eigenen unglaublichen Fähigkeiten, nach Belieben miteinander zu kombinieren. Steigt auf, verfeinert euren Build, erweitert euer Arsenal und werdet zum ultimativen Abenteurer. Erlebt die Story allein oder zusammen mit bis zu drei Freunden im nahtlosen Online-Multiplayer oder auf dem lokalen Splitscreen. Teilt euch die Beute oder stecht euch auf der Jagd nach den besten Schätzen gegenseitig aus – wie ihr spielen wollt, ist euch überlassen!

Die PS4-Version von Tiny Tina’s Wonderlands wird in teilnehmenden Ländern auch zum Streaming bereitstehen.

Resident Evil 2, erstmals veröffentlicht im Jahre 1998 und eines der kultigsten Spiele aller Zeiten, kehrt in komplett neuem Gewand auf die PS4 und PS5 zurück. Erlebt individuelle Kampagnen für Leon Kennedy und Claire Redfield aus der neuen Third-Person-Perspektive, während ihr die von Zombies verseuchten Gebiete in Raccoon City erkundet. Sie wurde mit Capcoms interner RE Engine in voller Pracht wiederaufgebaut. Neue Rätsel, Storylines und Gebiete sorgen bei erstmaligen wie auch erfahrenen Spielern für schaurige Überraschungen.

Ausgestattet mit modernster Bergungstechnologie schneidet ihr euch in dieser Sci-Fi-Physiksimulation schwerelos durch eine Vielzahl von Raumschifftypen, um wertvolle Materialien zurückzugewinnen. Bessert eure Werkzeuge und eure Ausrüstung auf, um lukrativere Aufträge in Form von größeren und herausfordernderen Arbeiten zu ergattern. Werdet in einer fesselnden Kampagne zum Schrottsammler, entspannt euch im freien Spiel oder tretet in zeitbasierten Herausforderungen an.

In LEGO CITY Undercover spielt ihr Chase McCain, einen Polizisten mit der Aufgabe, als verdeckter Ermittler den berüchtigten – und vor Kurzem ausgebrochenen – Kriminellen Rex Fury zu schnappen und seiner stadtweiten Verbrechensserie ein Ende zu setzen. Im Zweispieler-Koop-Modus können Freunde gemeinsam in der weiten, offenen Großstadt namens LEGO City ermitteln. Es gibt über 20 Bezirke, in denen ihr Untersuchungen anstellen, Autodiebe verhaften, witzige Anspielungen auf Kinofilme entdecken, Fahrzeuge steuern und Hunderte Sammelobjekte finden könnt. LEGO CITY Undercover vereint eine geistreiche, originelle Geschichte mit dem typischen LEGO-Humor zu einem spaßgeladenen Erlebnis für Spieler aller Altersklassen.

Rico Rodriguez kehrt zurück und entfesselt auf äußerst kreative und explosive Art und Weise Chaos in einem mediterranen Inselparadies. Rüstet euch mit einer Vielzahl von explosiven Waffen aus, wählt zwischen verschiedensten Fahrzeugtypen und stürzt euch in ein Abenteuer mit zahllosen Herausforderungsmissionen und Sammelobjekten. Benutzt euren Enterhaken und Fallschirm, um auf Gebäude zu klettern, Fahrzeuge zu entführen, euch schnell fortzubewegen, Objekte zu kombinieren und auf kreative Weise für Chaos zu sorgen. Gleitet mit eurem Wingsuit getreu dem Motto ‘Der Tod kommt von oben’ durch die Lüfte und über Berge hinweg.

In dieser realistischen Skate-Simulation könnt ihr euch frei entfalten und eine innovative Steuerung meistern. Session: Skate Sim ist ein ultrarealistisches Skateboard-Spiel von Skatern für Skater, in dem die Skate-Kultur der 90er mit modernem Gameplay verschmilzt.

Die Steuerung mit beiden Sticks gibt euch das Gefühl, als stündet ihr mit eigenen Füßen auf dem Skateboard, sodass ihr die volle Kontrolle über das Board und euren Skater habt. Versucht euch an ikonischen Skate-Spots aus dem echten Leben und individualisiert euren Skater und eure Ausrüstung mit Artikeln von führenden Skate-Marken.

Shadow Tactics ist ein Echtzeit-Strategie Spiel mit Fokus auf Taktik und Stealth, welches in Japan zur Edo-Zeit spielt. Übernehmt die Kontrolle über ein Team aus tödlichen Spezialisten und schleicht durch die Schatten, umgeben von unzähligen Feinden. Wählt eure eigene Herangehensweise, um gewaltige Festungen, verschneite Bergkloster oder versteckte Lager im Wald zu infiltrieren. Legt Fallen, vergiftet eure Gegner oder vermeidet jeglichen feindlichen Kontakt. Wägt sorgfältig eure Optionen ab, um die herausfordernden Missionen zu meistern: Wie werden sich die einzelnen Charaktere als Team verhalten? Wer ist für welche Aufgabe am besten geeignet? Wie können sie die vorgegebenen Missionen am besten erfüllen? Entwickelt eure eigenen genialen Taktiken, um Gegner zu besiegen und Missionen zu absolvieren.

Nehmt in diesem narrativen RPG die Rollen von drei Vampiren ein, setze ihre Kräfte klug ein und findet die richtige Balance zwischen eurer menschlichen und animalischen Seite. In diesem adrenalingeladenen Spiel entscheidet ihr über das Schicksal von Boston. Jeder Charakter verfügt über eigene Vampirfähigkeiten und Disziplinen, die ihr je nach Herangehensweise individuell verbessern könnt. Wählt ihr Einschüchterung, Verführung oder Verstohlenheit? Es ist eure Entscheidung, solange ihr euren Hunger nach Blut stillen können.

Sorgt in der Postapokalypse für das Überleben und Gedeihen eurer Kolonie! Ressourcen sind rar, aber es bieten sich auch neue Chancen. Errichtet eine katastrophensichere Kolonie, schützt eure Kolonisten und zivilisiert eine verwüstete Welt. Rekrutiert zur Verwaltung der Ressourcen eurer Kolonie mehr als 80 verschiedene Spezialisten, von denen jeder über andere Fähigkeiten und Motivationen verfügt. Gebt euren Spezialisten passende Ausrüstung, um die Kolonie gegen angreifende Banditen und eine wild gewordene Natur zu verteidigen. Entsendet sie anschließend in eine zufallsgenerierte Welt, um Ressourcen zu sammeln, es mit gegnerischen Kolonien aufzunehmen und die Geheimnisse dieser Welt zu enthüllen.

Zeigt in Rally Cross eure fahrerische Überlegenheit durch die Wüste, durch die üppigen Hügel Europas und rund um riesige Stadien. Schlammwerfen, Windschatten und erzwingen sind selbstverständlich, da ihr in der Hitze des Gefechts tut, was ihr tun müsst. Probiert 20 verschiedene Rallyefahrzeuge aus, während ihr eine Saison durchfahrt oder an einem Turnier teilnehmt. Seid jedoch vorsichtig: Die Powerslides, Überrollunfälle und Frontalzusammenstöße sehen vielleicht cool aus, aber sie werden euer Fahrzeug für immer beschädigen.

Nutzt die Macht – und euer Köpfchen – um die Herausforderungen zu meistern, die in dieser Filmadaption hinter jeder Ecke lauern. Die nicht-lineare Story beinhaltet Schlüsselmomente aus Episode 1 und zusätzliche Nebenquests. Reist zu den exotischen Orten aus Episode 1, kämpft gegen Horden von Gegnern und löst dutzende von kniffligen Rätseln.

Feiert das historische Vermächtnis von Street Fighter mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection. Mit dieser umfangreichen Sammlung aus 12 Street Fighter-Titeln, die auch Street Fighter I, Street Fighter II, Street Fighter III und Street Fighter Alpha umfasst, kommt die Reihe perfekt balancierter Arcade-Spiele zum ersten Mal auf die Konsole. Geht online und nutzt den Online-Arcade-Modus oder spielt vier der maßgeblichsten Street Fighter-Titel der Sammlung mit Freunden in der Online-Lobby.

Trefft eine bunte Truppe verschiedenster Charaktere, kämpft gegen furchterregende Monster und erkundet die weite Welt von Fa’Diel in diesem Action-Rollenspiel. Begebt euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus euren Träumen … und entdeckt dabei, dass die Weltkarte leer ist! Auf euren Reisen erhaltet ihr besondere Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platzieren könnt, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken und die Story voranzutreiben. In dieser PS4-Remaster-Version des PS1-Originals könnt ihr zwischen neu arrangierter Musik und dem ursprünglichen Soundtrack wechseln. Außerdem gibt es neue Features, darunter die Möglichkeit, feindliche Begegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel “Ring Ring Land”.

Das Abenteuer von Randi, Prim und Popoi wird im neuen Secret of Mana wieder zum Leben erweckt! In dieser PS4-Remstaer-Version das klassischen Action-Rollenspiels tretet ihr gegen ein bedrohliches Imperium an, um die magische Kraft des Mana zurückzuerobern und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Version des Spiels umfasst einen lokalen Koop-Modus für drei Spieler.

Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.