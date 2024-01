Lil' Guardsman: Papers Please trifft lustige Fantasywelt am 23.1.2024

Humor ist inspiriert von Lucas Arts

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Im Indie-Titel Lil' Guardsman spielt ihr die zwölfjährige Tochter eines Torwächters, die selbigen an dessen Kontrollbüdchen vertritt und dort ähnlich wie in Papers, Please bestimmt, ob die Reisenden die Stadt betreten dürfen, abgelehnt werden oder sogar hinter schwedische Gardinen wandern.

Entwickler Hilltop Studios gab via Launch Trailer bekannt, dass Lil' Guardsman am 23. Januar 2024 für PC, Konsolen und Mobile-Plattformen erscheinen wird. Zum einen hebt der Trailer die kuriosen Charaktere in der humorvollen Fantasywelt hervor, die mittelalterlich anmutet, aber gleichzeitig Werkzeuge wie Röntgenstrahlen und andere Hightech-Erfindungen bereit hält – als Inspiration für den Humor nennt Hilltop dabei die Lucas-Arts-Adventures der Neunziger wie Monkey Island.

Zudem kann die kleine Lil mit einem Zauber die Zeit zurückdrehen, wenn sie ihre Entscheidungen bereut. Ebenso ist zu sehen, dass Lil auch Bewohner in die Armee einziehen lassen kann, worauf ihr seht, wie sie sich im Kampf gegen feindliche Soldaten schlagen und nicht zuletzt werdet ihr auch den Posten verlassen und die Stadt erkunden.

Als Publisher ist weiterhin das auf Indie-Spiele spezialisierte Haus Versus Evil gelistet, doch Versus Evil wurde kürzlich geschlossen. Zuvor wurde die Firma 2021 vom Publisher Tinybuild übernommen.