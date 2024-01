Apple II: Verschollene Spiele wiederentdeckt

PC NES andere

Die Geschichte der Computerspiele ist vergleichsweise kurz und zumindest in ihren Anfängen sehr lückenhaft. Oft liegt es in den Händen engagierter Privatpersonen, klassische Spiele zu archivieren und für zukünftige Generationen zu erhalten. Einer dieser Enthusiasten ist der User A2_Canada, der sich auf die Archivierung von Apple-II-Software spezialisiert hat. Kurz vor dem Jahreswechsel hat er ein Paket seiner gesammelten Software im Internet Archive zum Download bereitgestellt. Darunter befinden sich einige Spiele, die bisher als verschollen galten oder nicht in der von ihm gefundenen Version vorhanden waren.

Auf Mastodon hebt A2_Canada einige Programme aus dem Paket hervor. Darunter Wheeler Dealers, das erste Spiel von Game Designerin Danielle "Dan" Bunten aus dem Jahr 1978 (später als Ozark Softscape: M.U.L.E., Command H.Q.), von dem nur 50-100 Exemplare verkauft wurden und das als verschollen galt. Ein weiteres Highlight der Sammlung sind die Spiele von John Besnard. Dieser stellte A2_Canada seinen gesamten Katalog von 15 Spielen zur Verfügung, von denen einige nie veröffentlicht wurden. Aber auch unter der Software, die nicht zu den Spielen zählt, finden sich interessante Perlen der Spielegeschichte. So ist beispielsweise das von Sierra-Mitbegründer Ken Williams entwickelte Grafikprogramm Tablet Graphics enthalten, das bei einigen Adventures der Firma zum Einsatz gekommen sein dürfte.

Der Apple II wurde im Juni 1977 veröffentlicht und war einer der ersten erfolgreichen Mikrocomputer, die nicht als Bausatz verkauft wurden. Vor allem in den USA war er eine beliebte Spieleplattform, während in Europa andere Systeme, wie beispielsweise der C64, den Spielemarkt dominierten.