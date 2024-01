CES24: MSI stellt KI-Monitor für Cheater vor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

MSI hat auf der CES24 seinen neuen PC-Monitor MEG 321URX QD-OLED vorgestellt. Dieser enthält ein KI-Modul, das zum Cheaten verwendet werden kann. MSI zeigt, wie damit Gegner in League of Legends erkannt und mit einem Symbol hervorgehoben werden können. Die Funktion, die MSI SkySight nennt, analysiert die Minimap auf dem Bildschirm, um herauszufinden, woher die Gegner kommen.

Der Hersteller kündigt an, den Monitor mit einer Software auszuliefern, mit der die KI trainiert werden kann. Damit soll es möglich sein, Lebenspunkte, Gegner und andere Bildschirmmerkmale in jedem beliebigen Spiel zu erkennen. Dies könnte dem Besitzer einen entscheidenden Vorteil in kompetitiven Online-Spielen verschaffen. Da die Rechenleistung des PCs nur während des Trainings, aber nicht während des Einsatzes im Spiel genutzt wird, dürfte es keine Möglichkeit geben, die Verwendung der KI mit Anti-Cheat-Funktionen zu erkennen.

Neben dem KI-Modul verfügt der Monitor mit HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 und USB-C über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, bietet eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 32 Zoll und arbeitet mit bis zu 240 Hz. Die Markteinführung ist für Frühjahr 2024 geplant.