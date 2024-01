Trackmania: Winterkampagne 2024 gestartet

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Am 9. Januar ist die Winterkampagne 2024 des Funracers Trackmania (zum Test) gestartet und bringt einige neue Inhalte mit sich. 25 neue Strecken kommen zu den mehr als 200 bestehenden hinzu. Außerdem kehrt das Schneeauto aus der asiatisch angehauchten Schneewelt des Original-Trackmania von 2004 zurück. In der neuen Kampagne gibt es bis zu 100 Medaillen, Trophäen, Prestige-Skins und vieles mehr zu erspielen. Einen Eindruck von den Neuerungen vermittelt der Trailer, den wir am Ende der News eingefügt haben.

Trackmania ist kostenlos für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Amazon Luna erhältlich.