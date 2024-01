Xbox Developer Direct 2024: Heute ab 21 Uhr // U.a. mit Indy, Hellblade 2

Xbox X

Auch in diesem Jahr wird Microsoft wieder einen Developer_Direct-Livestream ausstrahlen. Darin sollen am 18. Januar ab 21:00 Uhr, ähnlich zu den konzeptgleichen Events Nintendo Direct und Sony's State of Play, die neuesten Informationen rund um kommende Xbox-Titel veröffentlicht werden.

Vier Spiele werden dabei besonders im Fokus stehen:

Indiana Jones-Spiel : Das noch unbetitelte Action-Adventure von Entwickler MachineGames wird mit einem Gameplay-Trailer und Entwicklerinfos erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt sollen mehr als 10 Minuten an Spielszenen sowie Details zur Handlung und Spielwelt präsentiert werden. Es ist stark anzunehmen, dass in diesem Zuge auch der offizielle Name des potentiellen Hits enthüllt wird.

: Das noch unbetitelte Action-Adventure von Entwickler MachineGames wird mit einem Gameplay-Trailer und Entwicklerinfos erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt sollen mehr als 10 Minuten an Spielszenen sowie Details zur Handlung und Spielwelt präsentiert werden. Es ist stark anzunehmen, dass in diesem Zuge auch der offizielle Name des potentiellen Hits enthüllt wird. Avowed : Auch die Entwickler von Obsidian teilen die neuesten Informationen zu ihrem bald erscheinenden Rollenspiel. Der Titel wird erneut in der Fantasy-Welt Eora spielen, welche ihr bereits aus den Pillars of Eternity -Spielen kennen könntet. Diesmal werdet ihr die Welt aber aus der First Person-Perspektive mit einem actionbetonten Kampfsystem erleben. Ein weiterer wichtiger Aspekt sollen die vielfältigen Entscheidungen sein, durch welche ihr die Spielwelt beeinflussen könnt.

: Auch die Entwickler von Obsidian teilen die neuesten Informationen zu ihrem bald erscheinenden Rollenspiel. Der Titel wird erneut in der Fantasy-Welt Eora spielen, welche ihr bereits aus den -Spielen kennen könntet. Diesmal werdet ihr die Welt aber aus der First Person-Perspektive mit einem actionbetonten Kampfsystem erleben. Ein weiterer wichtiger Aspekt sollen die vielfältigen Entscheidungen sein, durch welche ihr die Spielwelt beeinflussen könnt. Senua’s Saga - Hellblade 2 : Der lang erwartete und bereits zum Start der aktuellen Xbox-Generation angekündigte Nachfolger zum 2017er Fanliebling Hellblade - Senua's Sacrifice wird für eine Veröffentlichung in diesem Jahr erwartet. Der Vorgänger von Entwickler Ninja Theory beeindruckte vor allem durch eine dichte Atmosphäre und mit einer herausragend gezeichneten Hauptfigur, während die Spielelemente als limitiert und bisweilen repetitiv kritisiert wurden. Es wird daher spannend, ob nun auch endlich mehr Details zum Gameplay gezeigt werden.

: Der lang erwartete und bereits zum Start der aktuellen Xbox-Generation angekündigte Nachfolger zum 2017er Fanliebling wird für eine Veröffentlichung in diesem Jahr erwartet. Der Vorgänger von Entwickler Ninja Theory beeindruckte vor allem durch eine dichte Atmosphäre und mit einer herausragend gezeichneten Hauptfigur, während die Spielelemente als limitiert und bisweilen repetitiv kritisiert wurden. Es wird daher spannend, ob nun auch endlich mehr Details zum Gameplay gezeigt werden. Ara - History Untold: Der Globalstrategie-Titel will es mit großen 4X-Vorbildern wie Civilization aufnehmen, von denen es zweifelsohne inspiriert ist. Das ist natürlich kein Zufall, denn die Gründer des Entwicklerstudios Oxide Games und weitere Mitglieder des Teams haben sich während der Entwicklung von Civilization 5 bei Firaxis kennengelernt. Innovative Ansätze soll unter anderem ein System mit simultanen Zügen bieten. Weitere Einblicke in das Gameplay und wohl auch ein Veröffentlichungsdatum sind für den Livestream zu erwarten.

Wenn ihr euch für die diesjährigen Pläne zu The Elder Scrolls Online interessiert, solltet ihr im Anschluss gegen 22:00 Uhr den Global Reveal 2024-Livestream von Zenimax Online im Auge behalten. In dieser getrennt konzipierten Veranstaltung sollen alle Informationen zum kommenden Kapitel des MMOs enthüllt werden. Ob damit lediglich Content-Patches oder sogar eine neue Erweiterung gemeint ist, werdet ihr hier erfahren.