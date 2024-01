Feiertage-Verlosung 2023: Auflösung und Gewinner

Die Preise haben ihre Gewinner gefunden

Teaser An fünf Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr gab es je ein Preispaket auf GamersGlobal zu gewinnen. Hier findet sich die Liste derjenigen, die Fortuna aus dem Lostopf gezogen hat.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einmal mehr haben wir euch die Zeit zwischen den Jahren auf GamersGlobal auch mit einer Feiertage-Verlosung versüßt. An Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und schließlich am Neujahrstag gab es jeweils einen Tagespreis zu gewinnen. In diesem Jahr war dabei zum ersten Mal die Teilnahme am Gewinnspiel den Premium-Abonnenten vorbehalten, durch deren regelmäßige Unterstützung es GamersGlobal weiterhin gibt. Statt diese mit Hürden in Form schräger Gewinnspielfragen zu konfrontieren, galt es diesmal, in der Kommentarspalte ein wenig die Fantasie spielen zu lassen.Für jeden Tag wurden nun unter allen Teilnehmern die Gewinner aus dem Lostopf gezogen. Im Folgenden seht ihr die Beiträge der Glücklichen, die außerdem per PN informiert wurden. Die Preise werden sich Anfang nächster Woche von Putzbrunn in Richtung der Gewinner aufmachen.In Super Mario Bros. Wonder stehen diverse Charaktere für euch zu Auswahl: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad (in gelb oder blau), Toadette, Yoshi (in grün, rot, gelb und hellblau) sowie Mopsie. Wen davon würdet ihr wählen und warum?Meine Wahl würde auf Yoshi fallen, da er am ehesten knuddelig wie Koopa Troopa aussieht, welcher seit Super Mario Kart mein Lieblings-Mario-Charakter ist.Gewinner:Welches Symbol würde eure Flagge zieren, wenn ihr eine Piratenmannschaft gründet?Die Rückenflosse eines Hais.Gewinner:Stellt euch vor, ihr eröffnet einen Zoo mit den mechanischen Kreaturen aus der Welt von Horizon. Welches dieser Wesen würde eure Hauptattraktion und warum?Ich habe Horizon tatsächlich noch nicht gespielt und kenne daher gar nicht viele der Kreaturen. Das gesagt, ich kenne allerdings die Langhälse - die nehme ich, sind cool .Gewinner:Als Zeitreisende könnt ihr ein Spiel (plus Hardware und Energiequelle zum Abspielen) mit ins alte Ägypten nehmen, das euer Volk fortan in eurer neuen monotheistischen Religion á la Echnaton abeten darf. Welches Spiel nehmt ihr mit?Tetris für die Baumeister jener Zeit. :-)Gewinner:Welches Spiel würdet ihr zuerst anwerfen, um den neuen Monitor einzuweihen?A Plague Tale: Requiem, das seit ich es auf der PS5 an der großen Glotze bei einem Freund gesehen hatte, etwas "mickrig" auf meinem 24" Zöller wirkt.Gewinner: