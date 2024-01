PM: Sichert euch Tickets für das FINAL FANTASY VII REBIRTH Community Event (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 20. Januar sind alle Augen auf Berlin gerichtet. Denn Square Enix lädt ein zum exklusiven Final Fantasy VII Rebirth Community Gathering.

Spielt bereits einen Monat vor Launch den brandneuen Ableger des Kult-Franchises vor Ort auf PlayStation 5 an. Aber nicht nur das Game selbst erwartet euch. Seht euch gemeinsam mit gleichgesinnten Final Fantasy-Fans den Spielfilm Final Fantasy VII: Advent Children aus dem Jahr 2005 auf der großen Leinwand an, schwelgt dabei in Erinnerungen und tauscht euch bei Snacks und Getränken mit euren Freunden aus.

Xperion

Alexanderplatz 3

10178 Berlin

Samstag, 20. Januar 2024 um 19 Uhr

Ihr wollt am 20. Januar live dabei sein? Kein Problem! Wir verlosen 10×2 Tickets für das große Final Fantasy VII Rebirth Community Event. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die folgende Frage zu beantworten.

Das Gewinnspiel endet am 14. Januar 2024.

Bitte vergesst nicht, dass der Einlass beim Event für Besucher unter 18 Jahre nicht gestattet ist. Ausweise also nicht vergessen!

Wir wünschen euch viel Glück und hoffen, euch in Berlin anzutreffen.