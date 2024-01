Unity kündigt einem Viertel der Mitarbeiter

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unity kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nach der gescheiterten Umstellung des Lizenzsystems, dem Rücktritt von CEO John Riccitiello und dem Abbau von mehr als 1.000 Stellen im Jahr 2023 kündigt der Engine-Hersteller die Entlassung von weiteren 1.800 Mitarbeitern an. Das entspricht einem Viertel der Belegschaft.

Betroffen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Regionen und Abteilungen. CEO Jim Whitehurst spricht von einem Reset des Unternehmens. In einem internen Memo kündigte er an, das Unternehmen werde die Zahl seiner Aktivitäten reduzieren, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und so den langfristigen Erfolg zu sichern. Whitehurst hat bereits kurz nach seinem Amtsantritt im November mit der Umstrukturierung begonnen. Damals wurden Büros geschlossen und die Anwesenheitspflicht für Mitarbeiter abgeschafft.

Nach der Ankündigung stieg die Unity-Aktie im nachbörslichen Handel um fast fünf Prozent.