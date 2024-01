Remakes MGS Delta und Silent Hill 2 erscheinen angeblich 2024

Nach Silent Hill und in den Urwald

PC Xbox X PS5

Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurde ein Ausblick mit Titeln veröffentlicht, die 2024 für die PS5 erscheinen werden. Der fällt in der englischsprachigen Version noch etwas umfangreicher aus und zwei Titel stechen dabei heraus: Metal Gear Solid Delta - Snake Eater und Silent Hill 2, für die bisher nicht einmal ungefähre Releasejahre kommuniziert wurden.

Das Remake des Titels von Kojima Production entsteht intern beim japanischen Publisher Konami, während bei der Neuauflage des zweiten (und später besonders gefeierten) Teils der Silent Hill-Reihe der polnische Entwickler Bloober Team (Layers of Fear, Observer) verantwortlich zeichnet, dessen Titel The Medium bereits in gewisser Hinsicht von Silent Hill inspiriert war.