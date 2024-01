GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 1/2024 und Ausblick auf KW 2/2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 1: Rückblick von Montag, 1. Januar, bis Sonntag, 7. Januar 2024

Spiele-Checks

The Talos Principle 2 (zum Spiele-Check)

Der erste Check des neuen Jahres kam von Crizzo, der sich dem Puzzle-Action-Spiel The Talos Principle 2 annahm. Sein Urteil fiel gemischt aus: "Tolle, kreative Rätsel, die ordentlich Hirnschmalz fordern mit guter Lernkurve, allerdings unterbrochen durch unnötige, langweilige Lauferei und endlose Dialoge."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

AGS-Highlights 2023 (4) (zum User-Artikel)

Die zehnte Ausgabe der AGS-Highlights war gleichzeitig auch der erste User-Artikel auf GamersGlobal in diesem Jahr. Neben dem üblichen Quartals-Rückblick präsentierte euch TheLastToKnow auch seine persönliche AGS-Top-5 des vergangenen Jahres.



Der richtige Knaller sollte aber am 2. Januar folgen. Dieser User-Inhalte-Jahresrückblick, eine Gemeinschaftsproduktion von Nischenliebhaber , TheLastToKnow, Jürgen und Q-Bert , führte noch einmal deutlich vor Augen, wie viele Inhalte im letzten Jahr von bereitwilligen Usern erstellt und veröffentlicht wurden. Rekordjahr!



Flugsimulationen kommen euch wie ein spanischer Bahnhof vor, dessen Luftkissenboot voller Aale ist? Kein Problem, Frohgemuet führt euch behutsam in das Genre ein. In dieser Woche folgte bereits Teil 2 seiner DCS: World -Reihe. Dies steht übrigens für Digital Combat Simulator. Schon wieder etwas gelernt!



Wer nicht gerade fest im Rollenspiel-Genre verwurzelt ist, dürfte möglicherweise durch CharlieDerRunkle zum ersten Mal von Xrodon erfahren haben. In seinem Artikel berichtete er von diesem Hobby-Projekt, das 2020 als Beitrag für den Deutschen Multimediapreis mb21 erstellt wurde.



Warum Kleckern, wenn man Klotzen kann? Die erste Woche ist vorbei und der User-Artikel-Zähler ist direkt auf 5 hochgeschnellt. Versucht 2024 da etwa, das Rekordjahr 2023 einzuholen? Nischenliebhaber ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor dabei. Mit seinem lesenswerten Artikel zu den 9 Konami-Tiny-Toon-Spielen hat er schon wieder fleißig mitgeholfen.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

DU 12/2023: Das spielen unsere User

Herr Q-Bert persönlich führte euch diesmal durch die 107. Ausgabe der User-Galerie, in der sich diesmal 16 User mit einem oder mehreren Beiträgen verewigt haben. Ein echter Klassiker, diese Galerie!



Die traurigste Nachricht des Jahres? Na ja, zumindest im Bereich des "betreuten User-Artikel-Schreibens". Der Ruhestand war eigentlich schon für den 31.12. geplant, aber hier und da helfen die beiden dennoch mit, den User-Artikel-Stapel abzuarbeiten. Wer wird der Nachfolger? Oder übernimmt das ab sofort eine KI? Oder werden die User-Artikel einfach abgeschafft? Mehr dazu erfahrt ihr später auf diesem Kanal...



Alles, was ihr ab der zehnten Sitzung verpasst habt, könnt ihr im obigen Link nachlesen. Was für ein Service!

Ausblick auf KW 2

Solange die Spiele-Check-Maschinerie noch nicht wieder vollständig in Gang gebracht wurde (Hagens Urlaub ist ja zum Glück für uns, nicht für ihn, morgen vorbei), sagt die Spiele-Check-Kristallkugel: "Strategie-Check von Vampiro !"



!" Die Matrix...äh... das User-Artikel-Orakel verrät mir, dass wieder eine Menge an Artikeln in der tiefen, dunklen Warteschlange hängen. Vielleicht darf diesmal wieder ein "Alle Versoftungen im Überblick"-Artikel von TheLastToKnow ans Tageslicht? Oder ein neuer "Spielekeller der Grausamkeit" von Nischenliebhaber? Wobei wohl auch die meisten anderen Artikel Chancen auf eine Veröffentlichung haben. Wir werden sehen!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!