Steam: Über 14.500 Spiele im Jahr 2023 erschienen

Laut einer Auswertung der freien Plattform SteamDB sind mit 14.531 Spielen so viele Titel wie noch nie in einem Jahr auf Valves Downloadplattform Steam erschienen. Das ist nach dem stärksten Jahr 2022 mit über 12.500 Spielen ein neuer Rekord. Gezählt wurden für die Statistik zunächst Vollversionen. Dazu kommen weitere 6.000 Veröffentlichungen von Erweiterungen, Addons, DLCs und Ähnliches.

Das ist dahingehend bemerkenswert, dass vor 10 Jahren noch, also 2013 im Vergleich nur 435 Spiele auf Steam erschienen sind. Der kräftige Aufwärtstrend begann im Jahr 2014 und legte mit einer einzigen Ausnahme in 2019 jedes Jahr spektakulär zu. Für das vergangene Jahr bedeutete das, dass jeden Tag beinahe 40 neue PC-Spiele erschienen sind. GamersGlobal-User können anhand unserer News-Rubrik "Heute erscheint..." die täglichen Spiele-Releases über alle Plattformen hinweg verfolgen.

Beliebte Spielereihen, erfolgreiche Spielehits, aufwendige AAA-Produktionen, überraschende Indie-Perlen oder Titel die in der Fachpresse überhaupt Erwähnung finden, stellen interessanterweise nur einen Bruchteil der jährlichen Releases. Der mit Abstand größte Teil wird von Mini-Games, Billig-Produktionen, Fake-Spielen und von sogenannten Asset-Flips und Abzock-Titeln gestellt, die medial kaum eine Rolle spielen. Auch ganz unterschiedliche Nischenproduktionen, eigenwillige Titel für spezielle Zielgruppen oder Serious Games bis hin zu Fetisch-Software haben ihren Anteil daran. Beispielsweise konnten knapp 800 Spiele der Hentai-Kategorie (Manga- oder Anime-Titel mit erotischem oder pornografischem Inhalt) zugeordnet werden.

Ein dermaßen hoher Output an qualitativ minderwertiger Spielesoftware erinnert prinzipiell an die Zeit kurz vor dem großen Video Game Crash von 1983 bis 1985, der den wirtschaftlichen Zusammenbruch der damaligen US-Videospieleindustrie bedeutete. Natürlich ist heute sowohl die Ausgangslage als auch die Zusammensetzung der Branche und sicherlich auch die Nachfrage- und die globale Zielgruppensituation eine völlig andere als damals, sodass eine Wiederholung der Geschichte unwahrscheinlich erscheint. Dennoch wird eine so hohe Zahl an Releases und eine derart stark steigende Veröffentlichungsrate über die nächsten Jahre unsere Wahrnehmung was Spielekonsum und -Rezeption angeht, deutlich verändern und sich auf gewisse Weise auch auf die Branche an sich auswirken.