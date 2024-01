Warcraft 2: Fan-Remake erschienen

PC MacOS andere

Das erste Kapitel von Warcraft - Chronicles of the Second War, einem Fan-Remake von Blizzards Echtzeitstrategiespiel Warcraft 2 - Tides of Darkness, wurde veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Mod zum 2020 erschienenen Warcraft 3 - Reforged, der es euch ermöglicht die Geschichte des zweiten Teils der Warcraft-Reihe in der Reforged-Engine zu erleben.

Mehr als drei Jahre hat das Modding-Team LoreCraft Designs an diesem ambitionierten Fanprojekt gearbeitet. Ziel der Gruppe war es nicht, das Original bis ins kleinste Detail in moderner Grafik nachzubauen, sondern den Wurzeln treu zu bleiben und gleichzeitig Gameplay und Storytelling auf aktuelle Standards zu heben. Dazu wurde eine 17 Missionen umfassende Kampagne kreiert, in der ihr die Eroberung Azeroths durch die Orks spielt. Die Geschichte des Originals wurde dabei um moderne Heldendesigns und neue Nebenquests erweitert. Außerdem wurden zusätzliche Storyelemente aus World of Warcraft und Hintergrundromanen integriert. Es wurde auch ein neuer Soundtrack aufgenommen, der an die Musik des Originals angelehnt ist und 1.500 Zeilen Text mit Sprechern vertont. Einen Eindruck davon vermittelt der Launch-Trailer, den wir am Ende dieser News eingebunden haben.

Einer der Entwickler der Mod, Shadi, beklagt sich auf Discord über den schlechten Zustand von Warcraft 3 - Reforged , weshalb er die Arbeit an der Mod als zermürbend empfand. Am Ende stand das siebenköpfige Team vor der Entscheidung, entweder bis zur Perfektion am Spiel zu feilen oder frühzeitig eine spielbare Version zu veröffentlichen und diese kontinuierlich zu erweitern. Mit der Veröffentlichung des ersten Kapitels haben sie sich für Letzteres entschieden. Das Spiel soll nun regelmäßig mit Patches und Updates versorgt werden.

Für die Zukunft haben sich die Entwickler viel vorgenommen. Als nächstes steht die Entwicklung der Menschenkampagne an, für die es noch keinen Veröffentlichungstermin gibt. Es wurde jedoch angekündigt, dass sie den Namen Rise of the Alliance tragen wird. Um die Wartezeit zu verkürzen, ist geplant, die Kampagne in vier Akte aufzuteilen und diese nacheinander zu veröffentlichen. Danach sind Erweiterungspakete geplant, die beide Kampagnen fortführen sollen.

Warcraft - Chronicles of the Second War kann kostenlos über den in den Quellen angegebenen Downloadlink heruntergeladen werden. Zum Spielen wird Warcraft 3 - Reforged benötigt.