CES24: G-Sync Pulsar soll Nvidias VRR verbessern

Nvidia hat im Vorfeld der CES24 G-Sync Pulsar vorgestellt. Damit soll es möglich sein, Bewegungsunschärfe in Spielen zu minimieren, gleichzeitig aber auch variable Bildwiederholfrequenzen zu ermöglichen und somit die Bildwiederholrate des Monitors der jeweils real gelieferten Framerate der Grafikkarte anzugleichen, was für ein flüssigeres Bild sorgt.

Zur Minimierung von Bewegungsunschärfe wird Backlight Strobing (bei NVIDIA auch ULMB genannt) eingesetzt, bei der (vereinfacht) die Hintergrundbeleuchtung bei Pixelwechseln kurz aus und wieder eingeschaltet wird, wen dieser vollzogen ist. Dies war aber bisher nur bei festen Bildwiederholraten möglich, nicht aber mit variablen, wie sie beispielsweise G-Sync bietet. Es gibt zwar Ansätze von Monitorherstellern, um dies zu umgehen, diese funktionierten aber nur mit relativ hohen Wiederholraten über 120Hz. Mit Pulsar stellt Nvidia dafür eine eigene Lösung bereit, mit durch einen Algorithmus Backlight Strobing dynamisch an variable Bildwiederholfrequenzen angepasst werden soll. Allerdings steht dies nur als proprietäre Technologie in neuen Monitoren mit einem entsprechenden G-Sync-Modul zur Verfügung. Nvidia nannte als Beispiel die 2024 erscheinenden Monitore der Asus ROG Swift P27-Reihe.

In den letzten Jahren hatten G-Sync-Module massiv an Bedeutung verloren. Zur Anfangszeit von VRR waren G-Sync und FreeSync inkompatibel gewesen, G-Sync funktionierte nur mit Monitoren, die ein entsprechendes Hardwaremodul verbaut hatten, während FreeSync-Monitore auf dem offenen VRR-Standard VESA Adaptive Sync basierten und kein extra Hardwaremodul benötigten. Damit brauchten Spieler mit GeForce-Grafikkarten teurere G-Sync-Monitore, AMD-Grafikkarten ermöglichten die Funktion neuen Monitoren ohne zusätzliche Hardware. In dieser Anfangszeit war G-Sync FreeSync aber auch technisch überlegen, gerade was die Unterstützung von hohen und niedrigen Bildwiederholraten anging, doch holte FreeSync schnell auf. Nach einigen Jahren musste NVIDIA diese Abgrenzung daher aufgegeben und FreeSync in G-Sync integrieren, VRR also auch ohne Hardwaremodul im Monitor mit GeForce-Grafikkarten nutzbar machen. Seitdem sind teure G-Sync-Module seltener geworden und nur noch von Nutzen, wenn mit ihnen wieder Verbesserungen zu FreeSync umgesetzt werden können. Genau eine solche Verbesserung wäre Pulsar, wenn es besser als die bisherigen Ansätze der Monitorhersteller funktioniert beziehungsweise wenn die Lösung auch in Monitore anderer Hersteller Einzug hält.